Suriye Dışişleri: ABD, Fransa ve Türk askerleri Suriye topraklarını terk etmeli

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim New York'taki BM Genel Kurulu'nun 73. Oturumunda yaptığı konuşmada, ABD, Fransa ve Türkiye'nin Suriye topraklarından askerlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, konuşmasında "Biz yabancı askerlerin ülkemizde bulunmasını işgal olarak değerlendiriyoruz, çünkü Suriye hükümetiyle mutabık kalınmadı” dedi.

Velid Muallim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi’de yapılan görüşmede, İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda Suriye Hükümeti’yle daha önce anlaşma sağlandığını belirtti.

Moskova ve Şam arasında bu konuda yoğun istişareler yapıldığını belirten Muallim, bu önemli Rus-Türk anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Soçi belgesinde açık geçici bir çerçeve olduğuna işaret eden Muallim,“Bu anlaşma, Astana süreci çerçevesinde geliştirilen bir dizi başka anlaşmaların devamı niteliğindedir” dedi.

'SURİYE TOPRAKLARININ TAMAMI TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMELİ'

Ayrıca Muallim, ülkede teröre karşı verilen savaşın tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Suriye'deki güvenlik durumunun daha iyi olduğunu kaydeden Muallim, "Suriye topraklarının tamamı teröristlerden temizlenmeli" açıklamasında bulundu.

Muallim, Şam'ın kimyasal silah kullandığı iddialarının, Suriye'ye yönelik saldırıları meşrulaştırma amacıyla ortaya sürüldüğünü belirtti.