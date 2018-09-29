İran'dan ABD ve Suudi Arabistan'a tepki

'ABD, KENDİ EYLEMLERİNİN ETKİSİNDEN KURTULMAK İSTİYOR'
ABD'nin, İran aleyhindeki açıklamalarını, 'kendi eylemlerinin etkisinden kurtulmak için ortaya attığını' savunan Kasımi, Tahran yönetiminin diplomatlara ve diplomatik misyonlara yönelik her türlü saldırıyı kınadığını belirtti. "ABD, İran ile ilgili asılsız iddialardan vazgeçemedi" diyen Behram Kasımi, Washington yönetimini, Irak hükümetinin kurulması sürecinde plan yapmakla suçladı.
'RİYAD, TERÖRİZMİN DESTEKÇİSİ'
Kasımi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr'in, "Ortadoğu'da barış için İran yayılmacı siyasetini bırakmalı" şeklindeki sözlerine de tepki göstererek, Riyad yönetimini 'terörizmin destekçisi olmakla' itham etti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın Basra şehrindeki ABD Konsolosluk binasında artık hizmet verilmeyeceğini ve ABD'nin Irak'taki çalışanlarına yönelik herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade etmişti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ise Ortadoğu'da barışın sağlanması için İran'ın yayılmacı ve yıkıcı siyasetini bırakması gerektiğini savunmuştu.
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