İran'dan ABD ve Suudi Arabistan'a tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Tahran yönetimi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo'nun, Irak'ın Basra şehrindeki konsolosluk binasında hizmet verilmeyeceği ve herhangi bir saldırıdan İran'ın sorumlu tutulacağı yönündeki ifadelerini 'gülünç ve şüphe uyandırıcı' olarak nitelendirdi.

'ABD, KENDİ EYLEMLERİNİN ETKİSİNDEN KURTULMAK İSTİYOR'

ABD'nin, İran aleyhindeki açıklamalarını, 'kendi eylemlerinin etkisinden kurtulmak için ortaya attığını' savunan Kasımi, Tahran yönetiminin diplomatlara ve diplomatik misyonlara yönelik her türlü saldırıyı kınadığını belirtti. "ABD, İran ile ilgili asılsız iddialardan vazgeçemedi" diyen Behram Kasımi, Washington yönetimini, Irak hükümetinin kurulması sürecinde plan yapmakla suçladı.

'RİYAD, TERÖRİZMİN DESTEKÇİSİ'

Kasımi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr'in, "Ortadoğu'da barış için İran yayılmacı siyasetini bırakmalı" şeklindeki sözlerine de tepki göstererek, Riyad yönetimini 'terörizmin destekçisi olmakla' itham etti.

Suudi Arabistan'ın, 'radikal' diye nitelendirdiği fikirlerinin ve bu yöndeki propagandasının terörizmin önemli bir kaynağı olduğunu belirten sözcü Kasımi, Riyad yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail lobisiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına destek verdiğini ve bu ülkelerden aktarılan milyarlarca dolar ile Washington'ın dış siyasetinin, savaşı ve istikrarsızlığı yaymak üzere yönlendirildiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın Basra şehrindeki ABD Konsolosluk binasında artık hizmet verilmeyeceğini ve ABD'nin Irak'taki çalışanlarına yönelik herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ise Ortadoğu'da barışın sağlanması için İran'ın yayılmacı ve yıkıcı siyasetini bırakması gerektiğini savunmuştu.