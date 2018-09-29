FKÖ'den BM ve AB'ye 'İsrail'e sessiz kalmayın ' çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'ne (AB), sessiz kalmamaları ve işlediği suçlardan dolayı İsrail'i hesaba çekmeleri çağrısında bulundu.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa Filistinli göstericilere İsrail ateşi: 3 ölü, 47 yaralı

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplumun tepki göstermemesi ve sessiz kalması, işgal yönetimine hesap vermeksizin savaş suçları işlemeye devam etme cesareti verdi" ifadelerini kullandı.

Savunmasız Filistin halkının, uluslararası korumaya ve İsrail'in hesap vermesine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ureykat, BM ve AB'den, işlediği suçlardan dolayı İsrail'i hesaba çekmelerini talep etti.

İsrail askerlerinin dün barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 90 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 35'inin çocuk olduğu belirtilmişti.