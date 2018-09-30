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13:08 30 Eylül 2018
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    Neçirvan Barzani

    IKBY, milletvekili seçimleri için sandık başında

    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
    Ortadoğu
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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunarak, "Hep birlikte çalışarak IKBY'yi daha iyi bir döneme götürebiliriz" dedi.

    Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde seçmenler, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

    Eksi IKYB Başkanı Mesud Barzani'nin bi destekeçisi, Duhok'ta yapılan seçim mitiginde maske taktı.
    © REUTERS / ARI JALAL
    IKBY, bu pazar seçime gidiyor
    IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, oy verme işlemenin yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona ereceğini duyurdu.

    Irak genel seçimlerinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle kriz çıkaran elektronik sistemle oy sayımı bu seçimde kullanılmayacak.

    Toplam 29 parti ve koalisyonun yarıştığı seçimde, meclisin 111 sandalyesi belirlenecek. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

    BARZANİ: CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN KÜRTLERİN MECLİSTE TEK ADAY GÖSTERMESİ GEREKİR

    IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil'de bulunan seçim merkezinde oyunu kullandıktan sonra basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin sakin bir ortamda yapılması temennisinde bulunan Barzani, sonuçlar her ne şekilde olursa demokratik zeminde IKBY halkının kazandığı bir seçim olacağını ifade etti.

    IKBY Başkanı Mesud Barzani
    © AFP 2018 / SAFIN HAMED
    Barzani, KDP'nin Irak cumhurbaşkanı adayını açıkladı
    Barzani, vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunarak, "Hep birlikte çalışarak inşallah IKBY'yi daha iyi bir döneme götürebiliriz" dedi.

    Irak cumhurbaşkanlığı makamının IKBY'deki tüm tarafları ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Barzani, "Cumhurbaşkanlığı sorununu çözmek için Irak meclisindeki Kürt temsilcilerin bir araya gelerek, bir aday göstermelerini öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı için Kürtlerin mecliste tek aday göstermesi gerekir" diye konuştu.

    Barzani, cumhurbaşkanlığı için iki adayın Irak meclisinde yarışmasının hiç kimseye yarar sağlamadığını vurgulayarak, bu makamın bir partiye ait olmadığını ve IKBY'nin tüm bileşenlerini ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

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    Etiketler:
    seçim, milletvekili, Neçirvan Barzani, Halepçe, Duhok, Süleymaniye, Erbil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
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