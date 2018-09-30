Suriye Dışişleri: İdlib'deki militanlar Türkiye'den geldi, Türkiye'ye dönsün

© REUTERS / Eduardo Munoz Suriye Dışişleri: ABD, Fransa ve Türk askerleri Suriye topraklarını terk etmeli

Russia Today'e konuşan Muallim, "İdlib'e gelenler, oraya Türkiye'den giriş yaptı, bu yüzden orada kimler bulunuyor, oraya nasıl ve nereden girdiler, Türkler bunu biliyor. Onların Türkiye'ye dönmesi de doğal olur" dedi.

Militanların da silahlarını bırakıp genel aftan yararlanarak ve evlerine geri dönerek bölgesel barış süreçlerine katılabileceğini dile getiren Muallim, şunları söyledi:

"Nihayetinde onlar Suriye vatandaşı, onların kendi hakları ve yükümlülükleri var. Yani çözüm mümkün, Türkiye de her birisini biliyor."

'S-300 SEVKİ, ZAMANINDA ATILMIŞ BİR ADIM OLDU'

Rusya'dan aldıkları S-300 hava savunma sistemlerinin saldırı değil savunma amaçlı olduğunu hatırlatan Suriyeli bakan, bu sistemi Suriye hava sahasını korumak için aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Suriye semalarını korumanın önemini analiz edersek bunun savaş değil, güvenlik ve istikrarın belirtisi olduğunu görürüz."

Muallim, "Bunun çok zamanında atılmış bir adım olduğunu ve çabalarından dolayı Rusya'ya minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum" diye ekledi.

'İSRAİL'E YANIT İÇİN S-300 YETERLİ'

İsrail'in, İran'ın Suriye'deki varlığı bağlamındaki tehditlerini değerlendiren Muallim, "Her halükârda, bu tehditlere yanıt vermek için S-300 yeterli" dedi.

İranlı askerlerin Suriye topraklarında tamamen yasal temelde danışmanlar olarak bulunduğunu kaydeden Muallim, "Suriye-İran ilişkileri pazarlık konusu değil. Bu ilişkiler, bağımsızlığını savunan iki bağımsız ülkenin kararına dayanıyor" ifadelerini kullandı.

'KÜRTLER AYRILIKÇILIKTA ISRAR EDERSE ASKERİ ÇÖZÜME BAŞVURABİLİRİZ'

Suriye halkının ayrılıkçılığı kabul etmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı, Kürt asıllı vatandaşların yaşadığı bölgelerde ayrılıkçılık sohbetlerinin yapılmadığını dile getirdi.

Ancak bu konuda ABD'nin yaptığının tehlikeli olduğunu kaydeden Muallim, "Amerika, Suriye yönetiminden izin almadan bu bölgeye geldi, bu yüzden oradaki varlığı gayri meşru. Onlar yasadışı olarak oraya kendi askeri üslerini kurmaya başladı. Bu nedenle, sorunu zorlaştıran Kürtler değil, Amerikan varlığı olduğunu söylüyorum. Bu varlık Kürtlere, Şam'daki meşru yönetimin kapsamı dışında hareket etme umudunu veriyor" dedi.

Bunun yanılsama olduğunu kaydeden Suriyeli bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kürtler, büyük devletlerin onları kendi amaçları doğrultusunda kullanıp sonra yalnız bıraktığı geçen yüzyılın deneylerinden ders çıkarmalı. Suriye devleti onları yalnız bırakmaz. Ama eğer onlar Amerikan pozisyonunu alarak ayrılmaya çalışacaklarsa, ilerlemek istemediğimiz yolu seçmek zorunda kalabileceğimizi söylemek isterim."