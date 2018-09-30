Kayıt
18:07 30 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Kaide Nusra İdlib

    Suriye Dışişleri: İdlib'deki militanlar Türkiye'den geldi, Türkiye'ye dönsün

    © AP Photo / Nusra Front on Twitter
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 1415

    Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Nusra'nın İdlib'deki silahsız bölgeden tahliyesi sorununu Türkiye'nin çözebileceğini belirtti.

    Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim BM Genel Kurulu'na seslendi
    © REUTERS / Eduardo Munoz
    Suriye Dışişleri: ABD, Fransa ve Türk askerleri Suriye topraklarını terk etmeli
    Russia Today'e konuşan Muallim, "İdlib'e gelenler, oraya Türkiye'den giriş yaptı, bu yüzden orada kimler bulunuyor, oraya nasıl ve nereden girdiler, Türkler bunu biliyor. Onların Türkiye'ye dönmesi de doğal olur" dedi.

    Militanların da silahlarını bırakıp genel aftan yararlanarak ve evlerine geri dönerek bölgesel barış süreçlerine katılabileceğini dile getiren Muallim, şunları söyledi:

    "Nihayetinde onlar Suriye vatandaşı, onların kendi hakları ve yükümlülükleri var. Yani çözüm mümkün, Türkiye de her birisini biliyor."

    'S-300 SEVKİ, ZAMANINDA ATILMIŞ BİR ADIM OLDU'

    S-300 füze savunma sistemleri
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Lavrov: Suriye’ye S-300 sevkiyatı başladı
    Rusya'dan aldıkları S-300 hava savunma sistemlerinin saldırı değil savunma amaçlı olduğunu hatırlatan Suriyeli bakan, bu sistemi Suriye hava sahasını korumak için aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Suriye semalarını korumanın önemini analiz edersek bunun savaş değil, güvenlik ve istikrarın belirtisi olduğunu görürüz."

    Muallim, "Bunun çok zamanında atılmış bir adım olduğunu ve çabalarından dolayı Rusya'ya minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum" diye ekledi.

    'İSRAİL'E YANIT İÇİN S-300 YETERLİ'

    Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı: S-300'ler, İsrail'in Suriye'ye saldırmadan önce durup düşünmesini sağlayacak
    İsrail'in, İran'ın Suriye'deki varlığı bağlamındaki tehditlerini değerlendiren Muallim, "Her halükârda, bu tehditlere yanıt vermek için S-300 yeterli" dedi.

    İranlı askerlerin Suriye topraklarında tamamen yasal temelde danışmanlar olarak bulunduğunu kaydeden Muallim, "Suriye-İran ilişkileri pazarlık konusu değil. Bu ilişkiler, bağımsızlığını savunan iki bağımsız ülkenin kararına dayanıyor" ifadelerini kullandı.

    'KÜRTLER AYRILIKÇILIKTA ISRAR EDERSE ASKERİ ÇÖZÜME BAŞVURABİLİRİZ'

    Suriye halkının ayrılıkçılığı kabul etmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı, Kürt asıllı vatandaşların yaşadığı bölgelerde ayrılıkçılık sohbetlerinin yapılmadığını dile getirdi.

    Rusya'da Suriye zirvesi: Suriye Devlet Başkanı Velid Muallim
    Sputnik
    Muallim: ABD ve müttefiklerinin tehditleri Şam’ın İdlib’i teröristlerden temizleme planlarını etkilemiyor
    Ancak bu konuda ABD'nin yaptığının tehlikeli olduğunu kaydeden Muallim, "Amerika, Suriye yönetiminden izin almadan bu bölgeye geldi, bu yüzden oradaki varlığı gayri meşru. Onlar yasadışı olarak oraya kendi askeri üslerini kurmaya başladı. Bu nedenle, sorunu zorlaştıran Kürtler değil, Amerikan varlığı olduğunu söylüyorum. Bu varlık Kürtlere, Şam'daki meşru yönetimin kapsamı dışında hareket etme umudunu veriyor" dedi.

    Bunun yanılsama olduğunu kaydeden Suriyeli bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kürtler, büyük devletlerin onları kendi amaçları doğrultusunda kullanıp sonra yalnız bıraktığı geçen yüzyılın deneylerinden ders çıkarmalı. Suriye devleti onları yalnız bırakmaz. Ama eğer onlar Amerikan pozisyonunu alarak ayrılmaya çalışacaklarsa, ilerlemek istemediğimiz yolu seçmek zorunda kalabileceğimizi söylemek isterim."

    İlgili konular:

    Rusya'nın Suriye'deki üçüncü yılı: Parçalanmanın eşiğinden siyasi çözüm sürecine varan Suriye
    Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: ABD öncülüğündeki koalisyon, teröristlere doğrudan askeri destek verdi
    Lavrov: Rusya’nın Suriye’deki hedefleri, Türkiye ve İran’ınkilerle yüzde 100 örtüşmüyor
    Etiketler:
    S-300, Nusra, Velid Muallim, İdlib, İsrail, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yaşlı kadınların yüz hatları
    Bir ömrün yüz hatlarındaki izdüşümü ve sokaktaki yalnızlık
    Karikatür
    Erdoğan ve Merkel, Rus gazı yüzünden Trump ile tartıştı
    Suriye'de durum
    Suriye'de durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet