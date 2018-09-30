IKBY'deki 4 partiden seçimlerde hile iddiası

© REUTERS / Thaier Al-Sudani IKBY, milletvekili seçimleri için sandık başında

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 4 parti, Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde seçimlere hile karıştığı iddiasıyla ilçedeki sonuçları tanımadığını duyurdu.

Barzani'nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ile Kürdistan Toplum Partisi (Komel) Koysancak'taki tüm sandık sonuçlarını reddettiklerini açıkladı.

SONUÇLARA İTİRAZ EDİLECEK

KDP resmi internet sayfasında yer alan ve 4 partiden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) ilçede seçime hile karıştırdığını iddia ederek Koysancak'taki seçim sonuçlarını boykot ettikleri ve kabul etmedikleri belirtildi.

Açıklamada, partilerin sonuçlara itiraz edeceği ifade edildi.