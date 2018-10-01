İran'da 'mali suçlar işleyen' 3 kişiye idam cezası

Ekonomik kriz içindeki İran'da yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için kurulan özel mahkeme üç kişiyi 'yolsuzluk' suçundan idama mahkum etti, 32 kişiye de 20 yıla kadar hapis cezaları verildi.

© AP Photo / Ronald Zak İran'da yolsuzluk nedeniyle 120 kişi tutuklandı

İran medyası, ülkedeki yolsuzluk ve mali suçlarla mücadele için geçen ay kurulan özel mahkemenin, yolsuzluktan suçlu bulunan üç kişiyi idama mahkum ettiğini duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre mahkeme 32 sanığa daha 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verdi.

İran devlet televizyonu, İran yargı sözcüsü Golam-Hüseyin Mohseni-Ejei'nin 3 sanığın 'dünyada yolsuzluğu yayma' suçundan idam cezasına çarptırıldığını açıkladığını duyurdu.

Sanıkların idam cezalarını Yüksek Mahkeme'de temyize götürme hakkı bulunuyor.

Özel mahkemeler, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 'dış güçlerin ekonomik savaşına karşı hızlı ve adil bir hukuki adım atılması' çağrısında bulunması ardından kurulmuştu.

İranlı yetkililer ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve yurtdışında bulunan İranlı muhaliflerin, İran'da istikrarsızlık ve kargaşa yaratmak için ekonomik savaş yürüttüğünü iddia ediyor.