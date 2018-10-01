Kayıt
18:31 01 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Irak güzellik yarışması

    Eski Irak güzellik kraliçesine ölüm tehdidi

    © AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Irak'ta son haftalarda moda ve güzellik endüstrisiyle bağlantılı üç kadın ve bir kadın hakları aktivistinin öldürülmesinin ardından eski güzellik kraliçelerinden Şeyma Kasım Abdülrahman ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

    Instagram'da 2.8 milyon takipçisi olan eski güzellik kraliçesi ve model Tara Fares'in perşembe günü Bağdat'ta sokak ortasında vurulması sonrası bir video yayımlayan Şeyma Kasım Abdülrahman, ''Ölme sırası sende'' diyen mesajlar aldığını belirtti.

    Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Şeyma Kasım, Tara Fares'i 'şehit' diye nitelerken Irak'ta kendi ayaklarının üzerinde durmalarıyla tanınan kadınların tavuk gibi katledilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

    Tara Fares
    © Fotoğraf: Instagram
    Iraklı eski güzellik kraliçesi Tara Fares öldürüldü

    Son üç yıldır daha güvenli olduğu için Irak Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Erbil'de yaşayan, ama zaman zaman Bağdat'a giden 22 yaşındaki Tara Fares, gündüz gözü Bağdat'ın 'Camp Sarah' bölgesinde iki motorsikletli tarafından otomobiline ateş açılması sonucu öldürülmüştü.

    2014 yılının Bağdat Güzellik Kraliçesi olan ve paylaştığı görüntüler üzerinden kısa ve dar giyim tarzı, iddialı makyaj, saç modeli ve dövmeleriyle gündem oluşturan Fares, bu yüzden muhafazakar sosyal medya kullanıcılarının hakaretlerine maruz kalıyordu. Radikal İslamcılar tarafından öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor. 

    Tehdit edilen Şeyma Kasım da Fares gibi bir Instagram yıldızı ve 2015 Irak güzellik kraliçesi, aynı zamanda TV sunuculuğu yapıyor.

    Fares'den iki gün önce kadın hakları savuncusu Suad el Ali, Basra'da silahla vurularak öldürülmüştü.

    Irak’taki bisiklet yarışmaları: Kürt kadın sporcuların performansı göz doldurdu
    © Fotoğraf : Suzi Dalşad/Facebook
    Irak’taki bisiklet yarışmaları: Kürt kadın sporcuların performansı göz doldurdu
    Ağustos ayında Bağdat'ta güzellik salonu sahibi olan Rafif el Yaseri and Raşha el Hassan evlerinde şüpheli şartlar altında ölü bulunmuştu.

    Irak insan hakları örgürü el Emel'in kurucusu Hanaa Edwar, bu vakaları, 'hem kadın aktivistlere hem de tüm topluma tehdit mesajı' olarak değerlendirdi. Hanaa Edwar, ''Kamuoyunda tanınan kadınlara saldırarak onları evlerine kapanmaya zorlamak istiyorlar'' dedi.

    Irak Başbakanı Haydar İbadi, ''Bu suçların gerisinde bir plan olduğu izlenimi edindim'' diyerek soruşturma emri verdi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Cristiano Ronaldo
    20 yıl boyunca Google'da en çok arananlar
    Karikatür
    ABD: Rusya'yı denizden kapatabiliriz
    Suriye'de durum
    Suriye'de durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet