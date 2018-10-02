'Yemenliler her gün daha büyük bir sefalet içinde uyanıyorlar'

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan yapılan paylaşımda ,"Yemenliler her gün sefalet içinde yatıp daha büyük bir sefalet içinde uyanıyorlar" ifadesine yer verildi.

© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi Yemen'de 8 milyon kişi geçim kaynağını kaybetti

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yıllardır iç savaşla boğuşan Yemen'de açlığın "kontrol edilemez" noktaya ulaşmak üzere olduğunu belirtti.

UNDP'nin Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Açlık Yemen'in gerçeği olmak üzere" uyarısında bulunuldu.

"Yemenliler sefalet içinde yatıp daha büyük bir sefalet içinde uyanıyorlar" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, yerel para biriminin döviz karşısındaki büyük değer kaybına işaret edildi.

Açlığın ülkede kontrol edilemez bir noktaya ulaşmak üzere olduğuna dikkat çekilen açıklamada tüm taraflara bu durumla ilgili sorumluluk üstlenme çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler'e göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.