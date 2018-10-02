Kuveyt-ABD ilişkilerinde 25 yıl sonra bir ilk: Petrol ihracı durdu

© REUTERS / Sergei Karpukhin Rusya eylül ayı petrol üretiminde Sovyetler sonrası rekorunu aştı

ABD Enerji Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nin istatistiklerine göre Kuveyt, 25 yıl aranın ardından ABD'ye ham petrol ihraç etmeyi durdurdu.

ABD, Kuveyt'ten son olarak 1992 yılında petrol alımı gerçekleştirmemişti. O dönemde Irak'ın Kuveyt'i işgali nedeniyle Kuveyt petrol piyasasında kriz yaşanıyordu.

Bu arada Kuveyt'in yerini Suudi Arabistan ve Irak alıyor. Riyad, son 1 ay içinde ABD'ye günde 1 milyon varilin üzerinde; Irak da günde 400 bin varilin üzerinde petrol sevk etti.