Irak tarihinin ilk kadın cumhurbaşkanı adayı: Gelirler adil şekilde dağıtılmalı

Irak Meclisi'nde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine Irak tarihinin ilk kadın adayı olarak girecek Sirva Abdulvahid, Sputnik'e konuştu. Abdulvahid, Iraklıların güçlü bir egemen devlet inşa etmek için harika bir fırsat yakaladığını ve bunun vaktinin geldiğini ifade etti.

© REUTERS / Azad Lashkari 'Irak'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri Kürtler için dayanıklılık testi'

Yeni Irak cumhurbaşkanını gerek bölgede gerekse de küresel arenada uluslararası ilişkiler kurulmasıyla ilgili büyük bir çalışma beklediğini belirten Abdulvahid, "Maalesef, bugün Irak dış politikasında ortak bir strateji yok, hükümet yetkilileri farklı şekilde hareket ediyor. Arap ülkeleri ve tüm dünyayla müzakereler yapılmasının temelini oluşturacak ortak politika hazırlanması için zaman ve çaba sarf edilmesi gerekiyor" dedi.

'IŞİD'E KARŞI KAZANILAN ZAFER MEZHEPLER ARASI GERİLİMİ AZALTTI'

Abdulvahid'e göre Irak'ın iç siyasetinde akla gelen ilk konu, mezhepler arası gerilimler.

"Son dönemde bu sorun ikinci plana atıldı ve bu, büyük oranda IŞİD'le mücadeleyle bağlantılı. Aşırıcılık karşısında kazanılan zaferle birlikte dinler ve mezhepler arası gerilim belirgin şekilde azaldı. Bir yıl önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) federal hükümetten ayrılması konuşulurken, bugün ise tüm sorunlar Bağdat'la işbirliği içinde çözülüyor" diye devam eden Abdulvahid, Iraklıların güçlü bir egemen devlet inşa etmek için harika bir fırsat yakaladığını ve bunun vaktinin geldiğini vurguladı.

'PETROL GELİRLERİ ADİL ŞEKİLDE DAĞITILMALI'

Abdulvahid, yeni cumhurbaşkanının petrol gelirlerinin adil şekilde dağıtılmasına ilişkin sorunu da çözmesi gerektiğini ifade etti.

Bunun öncelik IKBY'ye ilgilendirdiğini kaydeden Abdulvahid, Bağdat ve Erbil arasında ilişki kurulmasına azami oranda dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

7 ADAY YARIŞIYOR

Yarınki seçimde Serdar Abdullah, Sirva Abdulvahid, Abdullatif Reşid, Ömer el-Berzenci, Abdulkerim Abtan el-Ceburi, Berhem Salih ve Fuad Hüseyin olmak üzere 1'i kadın 7 aday yarışacak.

Birinci turda 329 sandalyeli mecliste oyların üçte ikisini alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Aksi takdirde, ilk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda ise daha fazla oy alan aday ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacak.