Kayıt
14:19 02 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Savunma Bakanı James Mattis

    ABD Savunma Bakanı Mattis: Türkiye ile Suriye'de ortak devriye için eğitimler başladı

    © REUTERS / Ognen Teofilovski
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 04

    ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te ortak devriye için eğitimlerin başladığını açıkladı.

    Koalisyon güçleri
    © AFP 2018 / Delil souleiman
    ABD öncülüğündeki koalisyondan Menbiç açıklaması: YPG parçası olmayacak
    ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te ortak devriye için eğitimlerin başladığını açıkladı.

    Fransa'nın başkenti Paris'e yaptığı ziyaret sırasında yolda gazetecilere konuşan Mattis, ABD ordusunun Türk eğitmenlerle çalışmalarını sürdürdüğünü, bir sonraki aşamada ABD askerlerinin daha fazla sayıda Türk askerleriyle birlikte bir eğitim yapacağını, Türkiye'deki eğitim süreci bitince ortak devriyenin başlamasını beklediklerini söyledi.

    Ortak devriye görevinin bu ay başlayacağı tahmin ediliyor.

    'ZAMANINDA BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNMEK İÇİN HER NEDENE SAHİBİZ'

    Mattis açıklamasında tam olarak bir tarih vermedi ancak "Ortak devriyenin eğitim programı tamamlandıktan sonra zamanında başlayacağını dğüşünmek için her nedene sahibiz. Geçen hafta bir anlaşmaya vardık" dedi.

    Mattis Türk ordusunun 'angajman kuralları ve eğitim konusunda çok yardımsever ve profesyonel davrandığını' da sözlerine ekledi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Zirvesi.
    © AA /
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Münbiç'te ortak devriye dönemine geçiliyor
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçen ay yaptığı açıklamada "Çok yakın bir zamanda da müşterek eğitim ve devriye faaliyetleri başlayacak" demişti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile haziran ayında Washington'da yaptığı görüşmelerde, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için bir yol haritası belirlediklerini açıklamıştı.

    Çavuşoğlu açıklamasında "PKK/PYD-YPG bölgeden temizlenecek ve baskı ile kentlerini terk eden Münbiçliler şehirlerine geri dönecektir. Bu işbirliği diğer bölgelerde de devam edecek" demişti.

    Şu anda Türk ve ABD askerleri Menbiç bölgesinde ayrı ayrı devriye görevi yapıyor. Menbiçi, ABD-Türkiye ilişkilerini geren önemli bir uzlaşmazlık konusuydu. Ankara ABD destekli YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğunu savunuyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da ABD'nin Kürt güçlere yardımının 'ciddi bir endişe kaynağı' olduğunu söylemişti.

    İlgili konular:

    ‘ABD, Menbiç'te Türkiye'yi oyalıyor çünkü PYD için özerklik istemeye hazırlanıyor'
    Pentagon Sözcüsü Pahon: İşimiz bitene kadar Suriye'deyiz, Türk askeri Menbiç'e girmeyecek
    Akar'dan Menbiç açıklaması: ABD ile devriye için ortak eğitimler yakın zamanda başlayacak
    Etiketler:
    Ortak devriye, Eğitim, YPG, James Mattis, Mike Pompeo, İbrahim Kalın, Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç, Suriye, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2018 Mimari Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kısa listesi
    2018 Mimari Fotoğrafçılık Ödülleri'nin listesine giren fotoğraflar
    Karikatür
    Macron, el hareketi yapan üstü çıplak gençlerle poz verdi
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük bir Yunan adası olan Midilli, nasıl göç krizinin merkez üssüne dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet