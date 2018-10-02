ABD Savunma Bakanı Mattis: Türkiye ile Suriye'de ortak devriye için eğitimler başladı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te ortak devriye için eğitimlerin başladığını açıkladı.

© AFP 2018 / Delil souleiman ABD öncülüğündeki koalisyondan Menbiç açıklaması: YPG parçası olmayacak

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te ortak devriye için eğitimlerin başladığını açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'e yaptığı ziyaret sırasında yolda gazetecilere konuşan Mattis, ABD ordusunun Türk eğitmenlerle çalışmalarını sürdürdüğünü, bir sonraki aşamada ABD askerlerinin daha fazla sayıda Türk askerleriyle birlikte bir eğitim yapacağını, Türkiye'deki eğitim süreci bitince ortak devriyenin başlamasını beklediklerini söyledi.

Ortak devriye görevinin bu ay başlayacağı tahmin ediliyor.

'ZAMANINDA BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNMEK İÇİN HER NEDENE SAHİBİZ'

Mattis açıklamasında tam olarak bir tarih vermedi ancak "Ortak devriyenin eğitim programı tamamlandıktan sonra zamanında başlayacağını dğüşünmek için her nedene sahibiz. Geçen hafta bir anlaşmaya vardık" dedi.

Mattis Türk ordusunun 'angajman kuralları ve eğitim konusunda çok yardımsever ve profesyonel davrandığını' da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçen ay yaptığı açıklamada "Çok yakın bir zamanda da müşterek eğitim ve devriye faaliyetleri başlayacak" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile haziran ayında Washington'da yaptığı görüşmelerde, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için bir yol haritası belirlediklerini açıklamıştı.

Çavuşoğlu açıklamasında "PKK/PYD-YPG bölgeden temizlenecek ve baskı ile kentlerini terk eden Münbiçliler şehirlerine geri dönecektir. Bu işbirliği diğer bölgelerde de devam edecek" demişti.

Şu anda Türk ve ABD askerleri Menbiç bölgesinde ayrı ayrı devriye görevi yapıyor. Menbiçi, ABD-Türkiye ilişkilerini geren önemli bir uzlaşmazlık konusuydu. Ankara ABD destekli YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğunu savunuyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da ABD'nin Kürt güçlere yardımının 'ciddi bir endişe kaynağı' olduğunu söylemişti.