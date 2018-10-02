IŞİD 5 sivili ABD'ye yardım ettikleri gerekçesiyle öldürdü

Suriye'nin Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Suse kasabasında 5 sivil IŞİD tarafından ABD'ye istihbarat verdikleri gerekçesiyle başlarına kurşun sıkılarak öldürüldü. IŞİD kurbanları, koalisyon uçaklarının bombardıman sonucu enkaz haline gelen bir alanda elleri bağlı ve gözleri kapatılmış şekilde katledildi.

© AFP 2018 / Maria ANTONOVA IŞİD, Irak'ta Şii oldukları gerekçesiyle kaçırdığı 8 sivili öldürdü

Edinilen bilgilere göre Irak, Suriye ve Avrupa'da kanlı saldırılar yapıp insanları katleden IŞİD, Suriye'de insanları kaçırıp katletmeye devam ediyor.

IŞİD, Suriye'nin kuzeyindeki Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Suse kasabasında 5 sivili ABD ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle katletti.

5 kişiyi ABD'ye istihbarat verdiği gerekçesiyle öldüren IŞİD, sivillere turuncu elbiseler giydirerek Suse kasabasında boş bir arazide kafalarına kurşun sıkarak öldürdü.

Irak'ta elinde kent ve kasaba kalmayan ancak Suriye'de Hejin ve Suse kasabasını elinde tutan IŞİD, kırsal alanlarda saklanıyor ve zaman zaman kanlı saldırılar yapıyor.