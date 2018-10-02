Suriye: İsrail'in 17 Eylül'de fırlattığı füzelerin üçte birinden fazlasını vurduk

Muallim, İsrail'in ve diğer ülkelerin hava saldırılarını geri püskürtmede Suriye hava savunma sistemlerine güvendiklerini ifade etti.
SONU S-300 SEVKİYATI
İsrail'in 17 Eylül tarihli Lazkiye'ye yönelik saldırısı sırasında Il-20 uçağı 15 askerine mezar olan Rusya, olaydan İsrail'i sorumlu tutmuştu.
Rus Savunma Bakanlığı'nın İsrail savaş uçaklarının kendilerine kalkan yapmaları yüzünden Il-20'nin vurulduğu sonucuna varmasının ardından, Kremlin, Suriye hükümetine S-300 füze savunma sistemleri teslim etmeye karar vermişti.
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