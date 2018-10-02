Suriye: İsrail'in 17 Eylül'de fırlattığı füzelerin üçte birinden fazlasını vurduk

Rusya'nın Il-20 uçağının düşmesi ve 15 askerinin ölmesine yol açan İsrail hava kuvvetlerinin 17 Eylül'deki saldırısına Suriye'nin verdiği karşılığı, Dışişleri Bakanı Velid Muallim açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ''Suriye hava savunma sistemleri, İsrail füzelerinin saldırısını başarı şekilde geri püskürttü ve üçte birinden fazlasını vurarak düşürdü'' dedi.

Muallim, İsrail'in ve diğer ülkelerin hava saldırılarını geri püskürtmede Suriye hava savunma sistemlerine güvendiklerini ifade etti.

SONU S-300 SEVKİYATI

İsrail'in 17 Eylül tarihli Lazkiye'ye yönelik saldırısı sırasında Il-20 uçağı 15 askerine mezar olan Rusya, olaydan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Rus Savunma Bakanlığı'nın İsrail savaş uçaklarının kendilerine kalkan yapmaları yüzünden Il-20'nin vurulduğu sonucuna varmasının ardından, Kremlin, Suriye hükümetine S-300 füze savunma sistemleri teslim etmeye karar vermişti.