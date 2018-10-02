Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Berhem Salih

KDP adayı Fuad Hüseyin’in oylamadan çeklimesinin ardından Irak’ın yeni cumhurbaşkanı KYB adayı Berhem Salih oldu.
Irak meclisinde 272 milletvekilinin katıldığı gizli oylamanın ilk turunda KYB adayı Berhem Salih 165, KDP adayı Fuad Hüseyin ise 89 oy aldı.
Adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle ikinci tura gidildi.
İlk turda büyük hayal kırıklığı yaşayan Fuad Hüseyin ikinci turda çekildi.
İkinci turda 219 oy alan Salih, ABD işgali sonrası Irak'ının 4. cumhurbaşkanı oldu.
Berham Salih'in cumhurbaşkanlığı yeminini ettikten sonra, Adil Abdulmehdi'yi hükümeti kurmakla görevlendireceği belirtildi.
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