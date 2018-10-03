ABD, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden çekildi

© REUTERS / Caitlin Ochs Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs satılık değildir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Filistin'in ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması hakkında dava açmasının ardından ABD'nin Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden çekildiğini açıkladı.

Beyaz Saray'da yaklaşık bir ay içinde ilk defa düzenlenen basın toplantısına katılan Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını açıklayarak, "Başkan Trump, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü Ek Protokolünden çekilme kararı aldı. Bu, sözde Filistin devletinin getirdiği davayla ilişkili" dedi.

"ABD kendisine karşı yersiz siyasi iddialara karşı sessiz kalmayacaktır" diyen Bolton, Filistin'in ABD'nin elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması sonrası açtığı davayı örnek olarak gösterdi.

Bolton, "ABD'nin diplomatik ilişkilerde Vienna anlaşmasında bir taraf olmaya devam ettiğinin altını çizmek isterim ve bütün tarafların bu anlaşma altındaki uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.

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Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), geçen hafta yazılı bir açıklama yaparak, Filistin'in, ABD'nin uluslararası anlaşmalara uyması gerektiği ve ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'ten çekmesi için mahkemenin karar alması talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

'FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMIYORUZ'

Bolton, ayrıca ABD yönetiminin eskiden de olduğu gibi Filistin devletini tanımadıklarını belirtti.

Filistin'i ‘sözde devlet' diye niteleyen Bolton, ‘böyle bir retoriğin Filistin-İsrail sorununun çözümüne katkıda bulunup bulunmadığı' sorusunaysa, "Bu retorik doğru. O (Filistin) bir devlet değil" yanıtını verdi.

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Böyle bir retoriği kullanmanın ABD'nin İsrail ve Filistin devletlerinin barış içinde bir arada yaşamalarını sağlama yoluyla Ortadoğu'daki sorunun çözümüne yönelik isteğine aykırı olmadığını ileri süren Bolton, "Şu anda (Filistin) bir devlet değil. O, uluslararası hukuka uygun olarak kabul edilmiş devlet olma sınavını geçmiyor, çizilmiş olan sınırları kontrol etmiyor, hükümetin normal işlevlerini yerine getirmiyor. Devlet olmamasının birçok nedeni bulunuyor" diye konuştu.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediği üzere o (Filistin) devlet olabilir. Ancak bunun için İsrail ve diğer devletlerle diplomatik görüşmeler gerekli" diyen Bolton, ABD yönetiminin bu tutumunu Filistin Devleti'nin ilan edildiği 1988'den bu yana sürdürdüğünü kaydetti.

Bolton, "Biz onu Filistin Devleti olarak tanımıyoruz. Hem demokrat, hem de cumhuriyetçi yönetimlerde tutarlı bir şekilde Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) devlet olarak kabul edilmesine karşı çıktık, zira o bir devlet değil" ifadelerini kullandı.