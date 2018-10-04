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    YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin ABD eğitiminden geçtikten sonra Deyr ez Zor'daki Kasrah'ta mezuniyet töreni, 21 Mayıs 2018

    Suriye'nin kuzeyinde yeni yapılanma

    © AFP 2018 / Delil Souleiman
    Ortadoğu
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    Hikmet Durgun
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    Suriye'de YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin siyasi kanadı olan Demokratik Suriye Meclisi'ne bağlı Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi, 9 komitenin kuruluşunu ilan etti.

    DSG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Omar (solda), IŞİD mensubu Sudanlı bir kadın ile bir aylık bebeğini, Sudanlı bir diplomata teslim etti.
    © REUTERS / Rodi Said
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    Sputnik'e konuşan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Meclisi Eşbaşkanı Ferit Eti, "Bizim hükümet ilanı yaptığımız iddiaları doğru değildir. Biz sadece IŞİD'den alınan yerlerin yönetimi için komitelerin ilanını yaptık. 9 komitenin ilanını yaptık" dedi.

    Edinilen bilgilere göre DSG'nin ele geçirdiği yerlerin yönetimi için ortak yönetim kurma kararı alınmıştı. IŞİD'den alınan bölgeler için Kuzey Suriye ve Rojava bölgesi için bir yönetim ilanı gerçekleştirildi. Yeni yönetim Arapların yoğun yaşadığı Rakka, Tabka, Hol, Şedadi ve Deyr er Zor kırsalı ile Türkiye'nin ABD ile birlikte yönetmek istediği Menbiç kentini de yönetme iddiası taşıyor.

    YÖNETİCİLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA TOPLANTI DÜZENLENDİ

    Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde kurulan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, yönetim alanları kapsamında örgütlenme çalışmalarına başlamıştı. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi, yönetimin 9 komiteyi oluşturmak ve yöneticilerini belirlemek amacıyla Eyn İsa kasabasında toplantı düzenledi.

    Kobani
    © AA / Eşber Ayaydın
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    Toplantının açılış konuşmasını yapan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi Eş Başkanı Ferit Eti, genel meclis olarak Özerk Yönetim’in komitelerini inşa görevini üstlendiklerini söyledi.

    'KOMİTE İLANI HÜKÜMET İLANI ANLAMI TAŞIMIYOR'

    Sputnik'e konuşan Eti, komitelerin ilanının bir hükümet ilanı olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

    — Bizim hükümet ilanı yaptığımız iddiaları doğru değildir. Biz sadece IŞİD'den alınan yerlerin yönetimi için komitelerin ilanını yaptık. Yerel Yönetimler, Ekonomi ve Tarım, Maliye, Kültür-Sanat, Sağlık ve Ekoloji, Toplumsal Çalışmalar ve Kadın komitelerinin kuruluşu ilan edildi. Eyn İssa kasabasında bugün toplantı yaptık. Toplantıya Özerk Yönetim Meclisi ile çok sayıda kişi katıldı.

    'ARTIK TÜM BÖLGELER ORTAK BİR YÖNETİM TARAFINDAN İDARE EDİLECEK'

    IŞİD bayrağı
    © AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN
    DSG'nin elinde 44 ülkeden 520 IŞİD militanı var
    - Komitelerin kurulması bir ihtiyaçtı. Kuzey Suriye'de IŞİD'den alınan yerler için ortak bir yönetim kararı aldık. Bizim yöneteceğimiz bölgeler 7 bölgeden oluşuyor. Bunlar Afrin (Şehba Bölgesi), Kobani, Kamışlo, Menbiç, Rakka, Deyr er Zor ve Tabka'dan oluşacak. Eskiden bu yerler ayrı yönetiliyordu. Kobani, Kamışlo ve Afrin bölgesi Demokratik Özerklik tarafından yönetiliyordu. IŞİD'den alınan yerler ise sivil meclisler tarafından yönetiliyordu. Artık bütün yerler ortak bir yönetim tarafından yönetilecek.

    — Bizim ilanı yaptığımız komiteler Kültür, Sağlık, Eğitim ve birçok alanda hizmetlerde bulunacak. Halka hizmet edecek. Komitelerin eşbaşkanları olacak ve her komitede hem erkek hem de kadınlar olacak. Her bölgede komitelerin ofisleri olacak. Toplantıda komitelerin eş başkanları da belirlendi. Belirlenen eş başkanlar, meclis üyeleri önünde yemin ederek resmen görevlerine başladı.

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    Etiketler:
    IŞİD, YPG, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Meclisi, Ferit Eti, Ayn İsa, Suriye
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