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11:07 04 Ekim 2018
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    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney

    Hamaney: ABD, yaptırımların yenilgiye uğratılmasıyla İran halkından bir diğer tokat yiyecek

    © REUTERS / Hassan Abdallah
    Ortadoğu
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    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da on binlerce Besic milisine hitap etti. ABD baskısı ve ekonomik sorunlar nedeniyle ülkesinin 'hassas' bir dönemden geçtiğini söyleyen Hamaney "ABD, yaptırımların yenilgiye uğratılmasıyla İran halkından bir diğer tokat yiyecek" ifadelerini kullandı.

    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'daki Azadi stadyumunda on binlerce Besiç milisi ve İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarının katıldığı etkinlikte konuştu.

    Etkinlikte İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani ve İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi de hazır bulundu.

    'YAPTIRIMLARIN YENİLMESİ ABD'NİN YENİLMESİ DEMEK'

    ABD - İran
    © AA /
    ABD, İran'la 1955 tarihli dostluk anlaşmasını da iptal etti
    Hamaney devlet televizyonundan canlı olarak yayımlanan konuşmasında, İran'ın ABD'nin yaptırımlarını yenilgiye uğratacağını söyledi.

    Hamaney "Allah'ın lütfuyla yaptırımları yeneceğiz ve yaptırımların yenilmesi ABD'nin yenilmesi demektir. Ve ABD, yaptırımların yenilgiye uğratılmasıyla İran halkından bir diğer tokat yiyecek" diye konuştu.

    'ÖZELLİKLE İRAN HALKI İÇİN DURUM HASSAS'

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Avrupalı liderlere 'İran rejiminin ABD yaptırımları nedeniyle ilerleyen aylarda yıkılabileceğini' söylediğini duyduğunu belirten Hamaney, ülkesinin ABD'nin baskısı ve ekonomik sorunlar nedeniyle 'hassas' bir dönemden geçtiğini söyledi.

    Uluslararası Adalet Divanı
    © http://ru.wikipedia.org/
    Uluslararası Adalet Divanı'ndan İran kararı
    "Ülkedeki, bölgedeki ve dünyadaki durum hassas, özellikle de bizim için, İran halkı için" diyen Hamaney "Bir taraftan emperyalist ABD'nin kibirli güçleri ve siyasilerinin bağırmalarına sahip olduğumuz, bir taraftan da milletimizin ekonomik sorunları ve ülkedeki zayıf insanların büyük kısmının geçim zorluklarına sahip olduğumuz için durum hassas" ifadelerini kullandı.

    Hamaney ayrıca 'yabancı düşmanların' kontrolündeki medyanın 'kimyasal silahlar' kadar tehlikeli olabileceğini de söyledi.

    ABD ve İran ilişkileri Donald Trump yönetiminin İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşamdan imzasını çekmesi ve bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlara geri dönmesi nedeniyle kötüleşmişti.

    ABD 4 Kasım'da İran'ın petrol sektörüne yönelik ikinci dalga yaptırımları hayata geçirmeye hazırlanırken, 2018 başından bu yana İran riyali yüzde 75 oranında değer kaybetmiş durumda.

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    Etiketler:
    Ekonomi, Nükleer anlaşma, Yaptırım, Besic milisleri, Donald Trump, Ayetullah Ali Hamaney, ABD, İran
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