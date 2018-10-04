DSG, esir aldığı çoğu yabancı 'binlerce' IŞİD'liden kurtulmak istiyor

YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG tarafından yakalanan 'binlerce' IŞİD'linin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınmasıne yönelik yeni bir çağrı geldi.

Sputnik'e açıklama yapan Demokratik Suriye Meclisi (DSM), askeri kanadını oluşturan Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) elinde çoğu yabancı binlerce IŞİD'linin esir olduğunu duyurdu.

'TAM SAYIYI BİLMİYORUM AMA BİNLERCE'

DSG'nin ABD misyonu şefi Sinem Muhammed, esir IŞİD'lilerin tam sayısının sorulması üzerine ''Tam sayıyı gerçekten bilimiyorum, ama ellerinde binlercesi var, çoğu da yabancı'' dedi.

'BİZİMLE TEMASA GEÇİN'

DSG'nin IŞİD'in yabancı savaşçılarını geri almaları için ait oldukları ülkelere çağrı yaptığını belirten Sinem Muhammed, ''SDG ile temasa geçin ve vatandaşınız olan IŞİD'lileri alın'' çağrısını tekrarladı:

''Vatandaşı oldukları ülkelerden talep ediyoruz, gelsinler bir anlaşma yaparak onları alıp götürsünler. Esir IŞİD'lilerin her birinin ülkesinin Cezire bölgesindeki yönetimimizle temas kurmasına ihtiyacımız var. Anlaşma yapıp götürsünler, buna gerek var.''