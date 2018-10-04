'Türkiye ve İran, doların baskısından kurtulmak için ortak banka kurmak istiyor'

Türkiye ve İran'ın ortak banka kurma planlarını değerlendiren İranlı siyaset bilimci Farzad Ramazaniboneş, iki ülkenin ABD yaptırımları altında olduğunu belirterek, ortak bankanın doların baskısından kurtulma amacı taşıdığını vurguladı.

Sputnik'e açıklamalarda bulunan İranlı siyaset bilimci Farzad Ramazaniboneş, "Türkiye ve İran, ABD'nin çeşitli ekonomik yaptırımlarına maruz kaldı. Riyal ve liradaki düşüş ile dolarla ticaretteki kısıtlamaları göz önüne aldığımızda, iki ülke takas ticaretine ve lirayla riyal üzerinden alışverişe başlayabilir. Ortak banka kurmanın amacı, iki ülkenin borsalarındaki dolar hakimiyetinden kurtulmak ve takas operasyonlarını belirli ölçüde optimize etmek" ifadelerini kullandı.

'HÜKÜMETLERİN İRADESİNE BAĞLI'

Ramazaniboneş, ortak banka kurma perspektifinin ne kadar gerçekçi olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu, hükümetlerin iradesine bağlı. Eğer taraflar kararlı olursa, banka amacına ulaşır. Ancak taraflar, özellikle de Türk hükümeti, ticari ilişkileri azaltmaya yönelik adım atarsa, plan hayata geçirilemez. Ancak bence bu plan, uygulamaya koyulacak."

'ABD ENGELLEMEYE ÇALIŞACAK'

Ramazaniboneş, ABD'nin ortak banka kurulmasını engellemek için girişimlerde bulunacağını da ifade etti.

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"ABD'nin İran'a yaptırım uygulama çabalarına ve İran'dan petrol ithalatını durdurmasına bakarsak, Washington, İran'la ekonomik ilişkilere devam etmek isteyen ülkelere nüfuz etmek için koz elde etmeye çalışacaktır" diye devam eden Ramazaniboneş, burada Türkiye'nin tutumunun önemli olduğunun altını çizdi.

'ANKARA, WASHINGTON'UN EN BÜYÜK İSTEĞİNE OLUMLU YANIT VERMEYECEK'

İranlı siyaset bilimci, "Bankanın geleceği, Türk yönetiminin kendisine yaptırım uygulayan ABD'ye karşı koyup koymayacağına bağlı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşuna bakılırsa, Ankara, Washington'un en büyük isteği olan İran ekonomisini baskı altına alma talebine olumlu yanıt vermeyecek" diye konuştu.

Türk-İran İş Konseyi Başkanı Ümit Kiler, karar sonrasında gelecekte İran'la ortak banka bile kurulabileceğini belirtmişti.

Ümit Kiler, şu bilgileri verişti: "Ortak banka ilk etapta zor olabilir ama sonra olay buraya doğru gidebilir diye düşünüyorum. İki ülkenin merkez bankaları ortak bir model geliştirecektir. Bu sağlandığında ticaret çok iyi noktalara gelir. Bu yıl beklenen 10 milyar dolar düzeyinde ama hedef 30 milyarlara gelmesi. Doğru modelle bu sağlanabilir."