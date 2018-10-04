'Türkiye ve İran, doların baskısından kurtulmak için ortak banka kurmak istiyor'

'HÜKÜMETLERİN İRADESİNE BAĞLI'
Ramazaniboneş, ortak banka kurma perspektifinin ne kadar gerçekçi olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu, hükümetlerin iradesine bağlı. Eğer taraflar kararlı olursa, banka amacına ulaşır. Ancak taraflar, özellikle de Türk hükümeti, ticari ilişkileri azaltmaya yönelik adım atarsa, plan hayata geçirilemez. Ancak bence bu plan, uygulamaya koyulacak."
'ABD ENGELLEMEYE ÇALIŞACAK'
Ramazaniboneş, ABD'nin ortak banka kurulmasını engellemek için girişimlerde bulunacağını da ifade etti.
'ANKARA, WASHINGTON'UN EN BÜYÜK İSTEĞİNE OLUMLU YANIT VERMEYECEK'
İranlı siyaset bilimci, "Bankanın geleceği, Türk yönetiminin kendisine yaptırım uygulayan ABD'ye karşı koyup koymayacağına bağlı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşuna bakılırsa, Ankara, Washington'un en büyük isteği olan İran ekonomisini baskı altına alma talebine olumlu yanıt vermeyecek" diye konuştu.
Ümit Kiler, şu bilgileri verişti: "Ortak banka ilk etapta zor olabilir ama sonra olay buraya doğru gidebilir diye düşünüyorum. İki ülkenin merkez bankaları ortak bir model geliştirecektir. Bu sağlandığında ticaret çok iyi noktalara gelir. Bu yıl beklenen 10 milyar dolar düzeyinde ama hedef 30 milyarlara gelmesi. Doğru modelle bu sağlanabilir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)