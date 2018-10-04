Bab el Hava Sınır Kapısı'ndan geçen yardım konvoylarından alınan para, Kaide'ye gidiyor

USAID: KAPIDAN GEÇİŞİ DERHAL KESİN
Reuters haber ajansına göre, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Suriye'nin kuzeybatısında birlikte çalıştığı ortaklarından, 26 Eylül tarihi itibarıyla Bab el Hava Sınır Kapısı'nı kullanmayı derhal bırakmalarını talep etti.
Reuters'ın görüştüğü İngiliz kaynaklar da ülkenin Uluslararası Kalkınma Departmanı'nın (DFID), haraç toplandığı gerekçesiyle ortaklarından, Bab el Hava'yı kullanmayı bırakmalarını talep ettiğini söyledi.
428'E KARŞILIK 2284 GEÇİŞ
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkilisi David Swanson, bu yılın ilk 8 ayında 2284 aracın bölgeye yardım ulaştırmak için Bab el Hava'dan giriş yaptığını açıkladı.
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan ve Türkiye'den Halep'e geçişi sağlayan Bab el Selam Sınır Kapısı'ndan ise bu yılın ilk 8 ayında 428 araç girdi.
İdlib vilayetinde Ankara destekli muhaliflerin oluşturduğu 'Suriye Kurtuluş Hükümeti', cumartesi günü yaptığı açıklamada, yardım konvoylarından ücret alınması yönündeki uygulamaya ekim ayı itibarıyla sonlandırılacağını duyurmuştu.
Bu açıklama üzerine, İngiltere, Bab el Hava kararını gözden geçireceğini duyurdu. USAID, benzer bir tutum izleyip izlemeyeceğine dair herhangi açıklama yapmadı.
BM: YARDIMLAR ETKİLENMESİN
İDLİB'DE TÜRKİYE'YE ZOR GÖREV
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Suriye'nin olası operasyonunu engellemek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de vardığı mutabakata göre 15 Ekim'e dek İdlib'de silahsız bölge kurulacak. Buradan Nusra gibi 'radikal' örgütlerin çekilmesini, dolayısıyla 'ılımlılar' ile 'radikallerin' ayrıştırılmasını Türkiye gerçekleştirecek.
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