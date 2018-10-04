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21:55 04 Ekim 2018
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    İnsani yardım TIR'ları

    Bab el Hava Sınır Kapısı'ndan geçen yardım konvoylarından alınan para, Kaide'ye gidiyor

    © AA / Abdurrahman Sayid
    Ortadoğu
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    ABD ve İngiltere'nin resmi yardım kuruluşları, giriş yapan konvoylardan alınan geçiş ücretlerinin Kaide'ye aktarıldığı şüphesiyle, birlikte çalıştıkları kurumlara, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Suriye tarafındaki Bab el Hava Sınır Kapısı'nı kullanmama talimatı verdi.

    Heiko Maas
    © Fotoğraf : Twitter
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    Bab el Hava Sınır Kapısı, Türkiye ile büyük bölümü Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin kontrolündeki İdlib vilayetini birbirine bağlayan tek resmi geçiş noktası konumunda. Ancak Bab el Hava'dan giriş yapan yardım konvoylarından alınan paraların Nusra liderliğindeki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) tarafından 'vergi' adı altında haraca kesildiği haberleri geliyor. HTŞ, Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve ağustostan beri Türkiye'nin 'terör örgütleri' listesinde.

    USAID: KAPIDAN GEÇİŞİ DERHAL KESİN

    Reuters haber ajansına göre, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Suriye'nin kuzeybatısında birlikte çalıştığı ortaklarından, 26 Eylül tarihi itibarıyla Bab el Hava Sınır Kapısı'nı kullanmayı derhal bırakmalarını talep etti.

    İdlib
    © AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
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    DFID'DEN DE AYNI TALEP

    Reuters'ın görüştüğü İngiliz kaynaklar da ülkenin Uluslararası Kalkınma Departmanı'nın (DFID), haraç toplandığı gerekçesiyle ortaklarından, Bab el Hava'yı kullanmayı bırakmalarını talep ettiğini söyledi.

    428'E KARŞILIK 2284 GEÇİŞ

    BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkilisi David Swanson, bu yılın ilk 8 ayında 2284 aracın bölgeye yardım ulaştırmak için Bab el Hava'dan giriş yaptığını açıkladı.

    Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan ve Türkiye'den Halep'e geçişi sağlayan Bab el Selam Sınır Kapısı'ndan ise bu yılın ilk 8 ayında 428 araç girdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
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    ANKARA DESTEKLİ GRUPTAN HARAÇ KESMEYE SON VAADİ

    İdlib vilayetinde Ankara destekli muhaliflerin oluşturduğu 'Suriye Kurtuluş Hükümeti', cumartesi günü yaptığı açıklamada, yardım konvoylarından ücret alınması yönündeki uygulamaya ekim ayı itibarıyla sonlandırılacağını duyurmuştu.

    Bu açıklama üzerine, İngiltere, Bab el Hava kararını gözden geçireceğini duyurdu. USAID, benzer bir tutum izleyip izlemeyeceğine dair herhangi açıklama yapmadı.

    BM: YARDIMLAR ETKİLENMESİN

    Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim
    © AP Photo / Andrew Kelly
    Muallim: Şam, Türkiye'nin İdlib yükümlülüklerini yerine getirebileceğini düşünüyor
    UNOCHA yetkilisi Swanson, "Hayat kurtarıcı yardım ulaştıran konvoyların, bölgedeki 3 milyon kişiye destek için faaliyetlerine gecikme olmadan devam etmesini umuyoruz" dedi.

    İDLİB'DE TÜRKİYE'YE ZOR GÖREV

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Suriye'nin olası operasyonunu engellemek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de vardığı mutabakata göre 15 Ekim'e dek İdlib'de silahsız bölge kurulacak. Buradan Nusra gibi 'radikal' örgütlerin çekilmesini, dolayısıyla 'ılımlılar' ile 'radikallerin' ayrıştırılmasını Türkiye gerçekleştirecek.

    Etiketler:
    Uluslararası Kalkınma Departmanı (DFID), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Heyet Tahrir Şam (HTŞ), Nusra Cephesi, El Kaide, İngiltere, ABD, Bab el Selam Sınır Kapısı, İdlib, Suriye, Türkiye, Bab El Hava Sınır Kapısı
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