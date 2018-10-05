Rusya: Kürt toprakları Suriye'nin ayrılmaz parçası, buralarda kendilerini özgür hissetmeliler

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Suriye'de Kürt güçlerin kontrolünde olan topraklarının, bu ülkenin 'ayrılmaz bir parçası olduğunu' ve Kürtlerin bu bölgelerde kendilerini 'iyi ve özgür hissetmesi gerektiğini' söyledi.

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Sputnik'e verdiği mülakatta, Suriye'de Kürt güçlerin denetiminde olan bölgeler ve bağımsızlık tartışmalarına ilişkin olarak şunları söyledi: "Biz şuna inanıyoruz: Kürt toprakları, yani Kürtlerin yaşadığı topraklar —kaldı ki buralarda çok sayıda Arap da yaşıyor— elbette Suriye topraklarının ayrılmaz bir parçası. Kürtler, Suriye'de kendilerini iyi ve özgür hissetmeli."

Verşinin ayrıca, Kürt güçler ve Suriye hükümeti arasında temasların devam ettiğini belirtip tarafların bir tür uzlaşıya varmasını istediklerini söyledi.

Suriye'nin kuzeydoğusunu, Kürtlerin ağırlıklı olduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrol ediyor. DSG'nin siyasi temsilcilerinin yer aldığı bir grup, müzakereler için temmuz ayında başkent Şam'a gidip Suriye hükümetinden yetkililerle görüşmüştü.