İsrailli casus Eli Cohen'in eşi Esad'a yalvardı: Cenazesini iade edin

1960'larda Suriye'nin iktidar çevrelerine girerek siyasi ve askeri yapılanma, Sovyetlerle ilişkiler hakkında çok önemli bilgiler edinen, 1965'te yakalanarak idam edilmesine karşın 1967 savaşını İsrail'in jet hızıyla kazanmasında anahtar rol oynayan Eli Cohen'in eşi Esad'a yalvardı.
Arapça yayın yapan İsrailli haber sitesi El Masdar'ın aktardığına göre, Suriye'de Kamil Emin Sabit adını kullanan casusun eşi Nadia Cohen İsrail'de düzenlenen uluslararası bir kongrede Esad'a ricada bulunarak, "Sana en içten sevgiyle hitap ediyorum, evinde ve ülkende barışın sağlanmasını diliyorum. Senden merhamet diliyorum. Eli'yi serbest bırak. Cenazesini iade et. Ben 83 yaşındayım. Belki bize farklı bakarsın, affet" dedi.
أرملة الجاسوس الإسرائيلي الذي أعدم في سوريا لبشار الأسد: "عمري اليوم 83 عاما. أشفق علينا وأعد رفات زوجي إلى إسرائيل" https://t.co/NpXq6Gikeb— المصدر (@almasdarnews) October 3, 2018
Cohen, konuşmasının devamında' "Kayınvalidem öldüğünde, oğlunun mezarını görmediği için üzüldüm. Bize yardım et ve cenazeyi bize ver. Ben ve çocuklarım rahat hissedeceğiz. Hatta o da kendi toprağında defnedildiğini hissedecek. Umarım bu defa çağrıma olumlu cevap verirsin. Elimi barışa uzatıyorum. Halkın ve halkımız için, başka bir şekilde yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.
SURİYE İADEYE KARŞI
İsrail uzun zamandır Eli Cohen'in naaşını geri istiyor.
Naaşın bulunmaması için birkaç günde bir yerinin değiştirildiği belirtiliyor ve artık Suriye yönetiminin de Cohen'in naaşının nerede olduğunu bilmediği 'esprileri' yapılıyor.
ELİ COHEN KİMDİR?
1924'te Mısır İskenderiye'de Suriye asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1951'de Yahudi karşıtı kampanyalar sırasında tutuklandı. 1955'te İsrail İstihbaratı, Batı ile Mısır'ın arasını açmak için provokatif eylemlerde bulunup İngiliz ve Amerikan misyonlarına saldırılar düzenliyordu. Beklenti, Batı'nın bu saldırıları Mısırlıların yaptığını düşünmesiydi. Ancak İsrail istihbarat ekibi keşfedildi. Eli bu birime yardım edenlerden biriydi, fakat doğrudan bağlantısı ispat edilemedi. Daha sonra yaklaşık 10 bin Yahudi'nin Mısır'dan İsrail'e kaçırılmasıyla sonuçlanan Gohen operasyonunda görev aldı.
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