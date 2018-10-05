Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında 12. kez ifade verdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kendisine yöneltilen rüşvet suçlamalarıyla ilgili soruşturma kapsamında, bugün yeniden sorguya çekildi.

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu'nun eşi ve oğlunun rüşvet aldığı şüphesi

İsrail basınına yansıyan haberlere göre Netanyahu, kendisine yöneltilen rüşvet suçlamalarıyla ilgili olarak polis tarafından 12. defa sorgulandı.

Haberlerde, bugünkü sorgulamanın Netanyahu aleyhindeki rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla ilgili olduğu belirtildi. İsrail polisi, soruşturmanın sona erdiğini açıklarken soruşturma hakkında detay vermedi.

Hakkında 3 ayrı yolsuzluk soruşturması bulunan ve bu soruşturmalarda 11 kez ifade veren Netanyahu'ya, "İş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı." suçlamaları yöneltiliyor.

Netanyahu ise yolsuzluk yaptığı yönündeki iddiaları reddediyor.