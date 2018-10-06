'Biz olmasak 2 hafta bile dayanamaz' diyen Trump'a Suudi Veliaht'tan yanıt: Suudi Arabistan ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ordusunun desteği olmasa '2 hafta bile iktidarda kalamayacağı' konusunda Suudi Kralı'nı uyardığına dair açıklamasına Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan yanıt geldi. Suudi Veliaht Prens, "Suudi Arabistan ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı" dedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD'den 30 yıl önce var olduğunu ve ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyledi. Veliaht Prens, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı açıklamalara değindi.
"Suudi Arabistan tarihte 1744'ten bu yana mevcut. Sanıyorum, ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı" diyen Muhammed bin Selman, Trump'ın son açıklamalarının çok isabetli olmadığını belirtti.
'ABD'DEN ALDIĞIMIZ TÜM SİLAHLARIN PARASINI ÖDEDİK'
Prens, "Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil." ifadesini kullandı.
Ülkesinin, bu meseleye "Herhangi bir dost, iyi ya da kötü şeyler söyleyebilir." nazarında baktığını ifade eden Muhammed bin Selman, "ABD Başkanı ile çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler yüzde 99 iyi ilerlerken, yüzde 1 kötü bir mesele gündeme geldi." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'da prensler ve iş adamlarının aralarında bulunduğu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanların 35 milyar dolardan fazla mal varlığına el konulduğuna dikkati çeken Veliaht Prens, bu kişilerden büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını, sadece 8'inin soruşturmasının devam ettiğini anlattı.
Almanya ile Suudi Arabistan arasında son aylarda devam eden ancak geçen hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in New York'ta yaptıkları görüşmeyle sona eren diplomatik gerginliğe ilişkin ise Muhammed bin Selman, geri çektikleri Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisinin yerine gönderilmesi kararı aldıklarını duyurdu.
'KANADA ÖZÜR DİLEMELİ'
Ayrıca Veliaht Prens, Kanada krizine değinerek, "Kanada'nın özür dilemesi ve hata yaptığını bilmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu. Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlikle, Trump'ın söz konusu açıklamalarının mukayese edilemeyeceğini dile getiren Muhammed bin Selman, bu iki konunun birbirinden tümüyle farklı olduğunu kaydetti.
'ARAP YARIMADASI'NDA YENİ BİR HİZBULLAH İSTEMİYORUZ'
Veliaht Prens, Yemen'deki çatışmaların da en kısa sürede son bulmasını umduğunu belirterek, "Arap Yarımadası'nda yeni bir Hizbullah istemiyoruz. Bu sadece bizim değil tüm dünyanın kırmızı çizgisidir. Husilerin müzakerelere hazır olmasını ve en kısa sürede anlaşmaya varılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'nun da en geç 2021 yılının başında ilk halka arzının yapılacağı bilgisini veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ""Bu, insanlık tarihindeki en büyük halka arz." görüşünü aktardı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)