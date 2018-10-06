Bogdanov: Soçi'de varılan tüm anlaşmaların uygulanmasını istiyoruz, Ankara ile temaslarımız sürüyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İdlib'le ilgili Soçi'de Türkiye ve Rusya liderleri arasında varılan tüm anlaşmaların gerçekleşmesini umduklarını, anlaşmaların hedefinin silah bırakmayı reddeden teröristleri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Bogdanov, İdlib konusunda Ankara ile askeri düzeyde temasların sürdüğünü ifade etti.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda gerçekleştirilen 'Medeniyetler Diyaloğu' forumu çerçevesinde Sputnik'e konuşan Bogdanov "İdlib'le ilgili temaslarımız sürüyor, Türk meslektaşlarımızla 17 Eylül'deki anlaşmalara yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Askeri yetkililerimiz Ankara ile yakın temas halinde. Soçi'de varılan tüm anlaşmaların uygulanmasını umuyoruz" dedi.

'İDLİB'DEKİ TERÖRİSTLER YOK EDİLMELİ'

Bogdanov, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in silah bırakmayan militanların ortadan kaldırılması gerektiğine yönelik ifadelerini değerlendirdi.

İdlib'le ilgili anlaşmaların geçici anlaşmalar olduğunu ve nihai amacın teröristleri yok edip Suriye'de bütünlük ve bağımsızlığın tesisi olduğunu belirten Bogdanov "Elbette silah bırakmayan teröristler saldırılarına devam ediyor, bunlar ya yakalanmalı ya da ortadan kaldırılmalı. Bu Rusya, diğer müttefiklerimiz ve Şam tarafından da söylenmişti" dedi.

Bogdanov, İdlib'le ilgili varılan mutabakatın daha hızlı bir şekilde uygulanılmasının istendiğini, ancak siviller arasında kayıpları önlemek ve Türkiye ile Astana sürecindeki ortak anlayışı korumak için dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı.

'İDLİB'LE İLGİLİ BAŞARILI ADIMLAR ATILDI'

Bogdanov "İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge ve gerilimi azaltma bölgesi oluşturulması için atılan adımlar, hem siviller hem Suriye ordusu arasından birçok kaybın yaşanmasını önlemesi açısından büyük başarıydı. Silahlı muhaliflerin temsilcileri de bu çerçevede ateşkes sürecine girdi" dedi.

'SURİYE ANAYASASI İÇİN ÇALIŞMALAR HAREKETE GEÇİRİLDİ'

Bogdanov, Suriye anayasası komisyonu için çalışmaların harekete geçirildiğini belirterek "Suriye hükümeti ve muhalifler kendi adaylarını sundu. Şimdi mesele sivil halkı kimin temsil edeceğinde" ifadesini kullandı.