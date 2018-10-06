'İdlib'deki cihatçılar, ağır silahlarını çekmeye başladı'

Kaide'nin Suriye kolu Nusra'nın kontrolündeki İdlib'den, cihatçıların Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakat çerçevesinde cephe hattındaki ağır silahlarını çekmeye başladıkları haberleri geldi.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin Sözcüsü Naci Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'askeri muhaliflerin İdlib’deki cephe hattından ağır silahları çıkarmaya başladığını' söyledi.
Mustafa, “Soçi mutabakatı doğrultusunda İdlib’deki hatta ağır silahların çekilmesi başladı” dedi.
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