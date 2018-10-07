Rusya, Suriye’de 3 yerleşimde ateşkes ihlali tespit etti

Savçenko, konuyla ilgili açıklamasında İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumların ateşkesi ihlal etmeye devam ettiklerini kaydetti.
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Korgeneral Savçenko, “Son gün içerisinde Lazkiye bölgesinde bulunan Raşa, Nahşebba ve İkko yerleşimlerinde, ayrıca iki kez de Halep’in batısındaki kenar mahallelerde ateş açıldığı tespit edildi” diye konuştu.
Savçenko ayrıca son bir gün içinde 31’i çocuk olmak üzere 47 sivile tıbbi yardım sağlandığını da sözlerine ekledi.
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