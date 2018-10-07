Netanyahu, Suriye’ye S-300 sevk edilmesinden sonra ilk kez Putin’le görüşecek

GÖRÜŞME HENÜZ DOĞRULANMIŞ DEĞİL
Rusya tarafından ise bu görüşmenin planlandığını doğrulayan bir açıklama yapılmış değil. Ancak Kremlin'den yapılan bir açıklamada, doğum gününü kutlamak için Rus lider Putin'i bugün telefonla arayan liderlerden birinin de Netanyahu olduğu belirtiliyor.
Gerçekleşmesi halinde bu görüşme, geçen ay bir İsrail uçağı yüzünden İl-20 tipi bir Rus uçağının Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesini ve Rusya'nın da buna karşılık olarak, karadan havaya fırlatılan Rus yapımı S-300 füzeleri sevk ederek Suriye'nin hava savunmasını güçlendirmesini izleyecek.
Rus yapımı S-300 sistemleri sevk edilmesi sonrası İsrailli yetkililer, Suriye'ye hava saldırısı düzenlemeye devam edeceklerini söyleyip İsrail'in hayalet uçaklarının S-300 füzelerinden kurtulabileceğini iddia etmişti.
Fakat Suriye'ye S-300 savunma sistemleri sevk edilmesinden beri İsrail'in Suriye'de bilinen bir hava saldırısı olmadı.
İsrail basınında, Suriye'de bu zamandan beri hava saldırısı düzenlenmemiş olması hakkında, İsrail'in Rusya'nın isteği üzerine ya da Moskova ile ilişkilerin gerilmesinden endişe ettiği için askeri eylemlerini durdurduğu şeklinde yorumlar yapılmıştı.
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