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16:19 07 Ekim 2018
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    Rusya’da S-300 füze sistemleriyle hava savunma tatbikatı

    Netanyahu, Suriye’ye S-300 sevk edilmesinden sonra ilk kez Putin’le görüşecek

    © Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
    Ortadoğu
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    Suriye’nin hava savunmasının Rus yapımı S-300 füzeleriyle güçlendirilmesi ardından bu ülkenin hava sahasının İsrail’e kapatıldığı yorumları yapılırken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye hava sahasındaki uçuşların güvenliği için gerekli olan koordinasyonu görüşmek için Rusya lideri Vladimir Putin’le yakında bir araya geleceğini söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
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    Kabine toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, ordular arasındaki güvenlik koordinasyonuna devam etmek için Rusya Devlet Başkanı Putin'le yakında bir araya gelme konusunda anlaştıklarını belirtti. Fakat İsrailli lider, bu görüşmenin tam olarak ne zaman ya da nerede gerçekleşeceğine ilişkin bilgi vermedi.

    GÖRÜŞME HENÜZ DOĞRULANMIŞ DEĞİL

    Rusya tarafından ise bu görüşmenin planlandığını doğrulayan bir açıklama yapılmış değil. Ancak Kremlin'den yapılan bir açıklamada, doğum gününü kutlamak için Rus lider Putin'i bugün telefonla arayan liderlerden birinin de Netanyahu olduğu belirtiliyor.

    Gerçekleşmesi halinde bu görüşme, geçen ay bir İsrail uçağı yüzünden İl-20 tipi bir Rus uçağının Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesini ve Rusya'nın da buna karşılık olarak, karadan havaya fırlatılan Rus yapımı S-300 füzeleri sevk ederek Suriye'nin hava savunmasını güçlendirmesini izleyecek.

    IL-20
    © Fotoğraf: arms-expo.ru
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    Rus yapımı S-300 sistemleri sevk edilmesi sonrası İsrailli yetkililer, Suriye'ye hava saldırısı düzenlemeye devam edeceklerini söyleyip İsrail'in hayalet uçaklarının S-300 füzelerinden kurtulabileceğini iddia etmişti.

    Fakat Suriye'ye S-300 savunma sistemleri sevk edilmesinden beri İsrail'in Suriye'de bilinen bir hava saldırısı olmadı.

    İsrail basınında, Suriye'de bu zamandan beri hava saldırısı düzenlenmemiş olması hakkında, İsrail'in Rusya'nın isteği üzerine ya da Moskova ile ilişkilerin gerilmesinden endişe ettiği için askeri eylemlerini durdurduğu şeklinde yorumlar yapılmıştı.

     

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    Etiketler:
    S-300, Netanyahu ile Putin görüşmesi, Putin'in doğum günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Benyamin Netanyahu, Suriye, Rusya, İsrail
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