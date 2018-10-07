Esad Batı’nın İdlib’deki durumla ilgili ‘histerisinin’ nedenini açıkladı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre iktidardaki Baas partisinin oturumunda konuşan Esad, "İdlib için verilen mücadeleyle ilgili olarak son zamanlarda gözlemlenen Batılı ülkelerin histerisi, onun kendileri için kader belirleyici nitelikte olmasından kaynaklanıyor, zira Suriyelilerin mücadeleyi kazanması, onların Suriye'ye yönelik planların yıkılmasına yol açacak" ifadelerini kullandı.

İdlib konusunda varılan anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Suriye lideri Esad, Şam'ın bu konudaki tutumun net olduğunu kaydetti. "Bu eyalet, teröristlerin kontrolünde olan diğer eyaletler gibi devletin kontrolü altına dönecek" diyen Esad, anlaşmayı kanların dökülmesi sayesinde önlenen geçici bir tedbir olarak niteledi.

Partinin savaşın sonuçlarını ortadan kaldırma konusuna yoğunlaşması gerektiğine dikkat çeken Esad, terörden zarar gören bölgelerin yeniden yapılandırılmasının önemine de vurgu yaptı.