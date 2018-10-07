Kanser tedavisi devam eden Esma Esad'ın yeni fotoğrafları yayınlandı

Ağustos ayında meme kanseri teşhisi koyulduğu olduğu duyurulan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a ait yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Yayınlanan fotoğrafta, kemoterapi tedavisi gören Esma Esad'ın, saçlarının büyük ihtimalle döküldüğü ve tedavi sürecinden kaynaklı aşırı şekilde zayıfladığı görülüyor.

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ERKEN TEŞHİŞ DENİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Ağustos ayında Beşar Esad 'ın eşi Esma Esad'a meme kanseri teşhisi koyulmuş, Suriye Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada kanser hücresinin birinci evrede olduğu ve erken teşhis koyulduğu bildirilmişti.

Suriye Devlet Başkanlığının sosyal medya sitesi Facebook sayfasından ise 43 yaşındaki Esma Esad'a askeri bir hastanede tıbbi müdahale yapılırken fotoğrafı paylaşılmıştı.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Kanser teşhisi konulan Esma Esad, Suriyelilere seslendi: Kararlılığım, sizin kararlılığınızdan geliyor

Hastalık haberinin duyurulması sonrasında Twitter üzerinden bir açıklama yapan Esma Esad, "Ben dünyaya sebat, güç ve zorluklara göğüs germeyi öğreten halkın bir parçasıyım. Benim kararlılığım sizin son yıllarda gösterdiğiniz sebat ve kararlılıktan geliyor" ifadelerini kullanmıştı.