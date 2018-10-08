Bağdat'ta patlamalar: 4 ölü, 7 yaralı

Bağdat Emniyet Müdürlüğünden Üsteğmen Hatim el Cabiri'nin yaptığı açıklamaya göre, Bağdat'ın 25 kilometre batısındaki Ebu Garib kasabasında bir güvenlik noktasında bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Yine Bağdat'ın güneyindeki Ebu Dişeyr semtinde meydana gelen patlamada 2 sivil hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Benzer şekilde başkentin kuzeyindeki Cukuk bölgesindeki patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Öte yandan Bağdat'ın kuzeyinde toplu taşıma aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

Cabiri, patlamaların IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini, Irak'ta büyük hezimete uğrayan örgütün bu türden terör olaylarıyla varlığını göstermeye çabaladığını söyledi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Aralık 2017'de IŞİD'in ülkede askeri varlığının sonra erdiğini ilan etse de örgüt özellikle daha önce elinde tuttuğu bölgelerdeki uyuyan hücreleri vasıtasıyla ara ara saldırılarını sürdürüyor.