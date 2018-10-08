Netanyahu'nun eşi 'dolandırıcılık' iddiasıyla hakim karşısına çıktı

'YARGI SÜRECİNİ ETKİLEMEMESİ İÇİN' AÇIKLAMA YAPMADI
Euronews'in haberine göre, Netanyahu görülen 'dolandırıcıılık' davasında, iddiaların doğru olmadığını söyleyerek söz konusu suçlamaları reddetti. Mahkeme öncesinde basın görevlilerinin sorularını yanıtsız bırakan Netanyahu, yargı sürecini etkilememesi adına medyaya bir açıklama yapmadığı belirtildi.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI 'ASILSIZ VE SAÇMA' BULUYOR
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise, eşi hakkındaki suçlamaları ‘asılsız ve saçma’ bulduğunu söyledi.
İsrailli yetkililer, Sara Netanyahu’nun yargılandığı davanın eşi Benjamin Netanyahu adına, kasım ayında yapılacak seçimler öncesi kötü bir imaj yaratacağı algısının söz konusu olmadığını açıkladı. Anket sonuçlarını gösteren yetkililer, ‘yolsuzluk’ ve ‘dolandırıcılık’ iddialarına rağmen Benjamin Netanyahu’nun listelerde en ön sırada yer aldığına dikkat çekti.
BENYAMİN NETANYAHU DA ŞÜPHELİ SIFATIYLA SORGULANMIŞTI
İsrail Başbakanı'na sorulan konulardan birisi, ailesi ve kendisine verildiği iddia edilen hediyeler hakkındaydı.
İddiaları asılsız olarak değerlendiren Benjamin Netanyahu hakkında henüz verilmiş bir karar yok. Netanyahu'nun yolsuzlukla ilgili resmen suçlanıp dava açılması için İsrail Başsavcısı'nın vereceği karar bekleniyor.
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