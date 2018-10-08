Netanyahu'nun eşi 'dolandırıcılık' iddiasıyla hakim karşısına çıktı

© REUTERS / Jim Hollander Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında 12. kez ifade verdi

Sara Netanyahu, evinde bir aşçının çalışmasına ve yasak olmasına rağmen, 100 bin dolarlık hazır yemek sipariş etmekle suçlanıyor. İsrailli hakimler, devlet yöneticilerinin evinde maaşlı bir aşçının bulunması halinde dışarıdan hazır yemek için bütçe kullanılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

'YARGI SÜRECİNİ ETKİLEMEMESİ İÇİN' AÇIKLAMA YAPMADI

Euronews'in haberine göre, Netanyahu görülen 'dolandırıcıılık' davasında, iddiaların doğru olmadığını söyleyerek söz konusu suçlamaları reddetti. Mahkeme öncesinde basın görevlilerinin sorularını yanıtsız bırakan Netanyahu, yargı sürecini etkilememesi adına medyaya bir açıklama yapmadığı belirtildi.

© AFP 2018 / ABIR SULTAN İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi hakkında yolsuzluk iddianamesi

İsrailli bir gazeteci 2017’de, Sara Netanyahu’nun araç içerisinde yaşanan bir tartışmadan dolayı eşini arabadan zorla indirdiği gerekçesiyle Netanyahu ailesine açtığı davayı kaybetmişti.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI 'ASILSIZ VE SAÇMA' BULUYOR

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise, eşi hakkındaki suçlamaları ‘asılsız ve saçma’ bulduğunu söyledi.

İsrailli yetkililer, Sara Netanyahu’nun yargılandığı davanın eşi Benjamin Netanyahu adına, kasım ayında yapılacak seçimler öncesi kötü bir imaj yaratacağı algısının söz konusu olmadığını açıkladı. Anket sonuçlarını gösteren yetkililer, ‘yolsuzluk’ ve ‘dolandırıcılık’ iddialarına rağmen Benjamin Netanyahu’nun listelerde en ön sırada yer aldığına dikkat çekti.

BENYAMİN NETANYAHU DA ŞÜPHELİ SIFATIYLA SORGULANMIŞTI

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu'nun eşi ve oğlunun rüşvet aldığı şüphesi

Benyamin Netanyahu da, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla 12’nci kez polis tarafından sorgulanmıştı.

İsrail Başbakanı'na sorulan konulardan birisi, ailesi ve kendisine verildiği iddia edilen hediyeler hakkındaydı.

İddiaları asılsız olarak değerlendiren Benjamin Netanyahu hakkında henüz verilmiş bir karar yok. Netanyahu'nun yolsuzlukla ilgili resmen suçlanıp dava açılması için İsrail Başsavcısı'nın vereceği karar bekleniyor.