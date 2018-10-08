İdlib'deki muhaliflerin ağır silahları çekme işlemi tamamlandı

© Sputnik / Iliya Pitalev Rusya: İdlib'deki silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi

Türkiye ile Rusya arasında Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hatlarında oluşturulacak silahsızlanma hattında süreç tamamlandı. İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, muhalifler dün gece boyunca, cephe hattını oluşturan alanda ağır silahları çekme işlemine hız verdi.

Son olarak ise, muhaliflerin ağır silahları çekme işleminin tamamlandığı öğrenildi.

FÜZE RAMPALARININ BÜYÜK BÖLÜMÜ ÇEKİLDİ

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların yanısıra diğer silahlı muhalif gruplar, Suriye yönetimi ile cephe hattı durumundaki alanlardan havan, top, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarının büyük bir bölümünü çekti. AA'ya bilgi veren muhalif kaynaklar ve süreci koordine eden Türk yetkililer, işlemin gün içinde tamamlanacağını bildirmişti.

Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Soçi mutabakatı kapsamında başlatacağı devriyeler için ağır silahlardan arındırılan bölgeye çeşitli silah ve zırhlı araçlar sevk edilmişti.

SOÇİ MUTABAKATI

© REUTERS / Ammar Abdullah/File Photo 'İdlib'den ağır silahların çekilmesine başlandı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemleri 17 Eylül'de Soçi'de görüşmüştü.

Sağlanan mutabakatla birlikte, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulması ve denetimin Türk ve Rus yetkililerce yapılmasını öngörüyordu.

Heyet Tahriri Şam (HTŞ), Suriye ordusu ve diğer grupların cephe hatları boyunca, derinliği coğrafi şartlara göre belirlenecek silahsızlanma bölgesindeki ağır silahlarını çekmesi gerekiyor. Ağır silahlarıyla bölgeyi terk edecek taraflar, kontrol ettikleri alanların sınırlarını kendileri korumaya devam edecek. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.

'TÜRK ASKERİ HER AŞAMADA YER ALIYOR'

Öte yandan, Sputnik muhabiri Hikmet Durgun'a konuşan ÖSO'dan üst düzey bir komutan, İdlib'in güneyi, güneybatısı ve doğusunda HTŞ, Huras El Din, Ensariddun Cephesi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin ağır silahlarını Türk askerinin gözetiminde çektiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Türk askeri çekilme işleminin her aşamasında yer alıyor. Çekilme işlemi tutanak altına alınıyor. Ayrıca, çekilme işlemini Rusya da havadan takip ediyor. Çekilme bugünle birlikte 3 gündür devam ediyor.

Silahsızlandırma bölgesi olacak yerden sadece ağır silahlar çekildi. İdlib'in Güneyi ve Güneybatısı ile Doğusunda Grad Rampaları, orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampaları, obüsler, uçaksavarlar, tank, top, füze ve roketatarlar ile Uzun menzilli silahlar bölgeden çekildi.

'HAFİF VE ORTA SİLAHLARIYLA KALACAKLAR'

© Sputnik / Iliya Pitalev Rusya: İdlib'deki silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi

Bölgede militanlar hafif ve orta düzeydeki silahlarıyla kalacaklar. Olası bir sızmaya karşı kendilerini güvende tutmak için militanlar bölgede hafif ve orta silahlarıyla kalacaklar. Çekilme ile ilgili en büyük sorun çıkartan HTŞ, Türkiye kararını uygulamak zorunda kaldı. Türkiye, yoğun uğraşlar sonucunda HTŞ, Huras El Din ve diğer radikal örgütleri ikna etti. İdlib'in güney ve güneybatısında HTŞ, Huras el Din ve Çeçenler var. Ulusal Kurtuluş Cephesi ise İdlib merkezinde ve doğusunda bulunuyor.

'ÇATIŞMA RİSKİ ÇOK AZALDI'

Ağır silahların çekilmesiyle taraflar arasındaki çatışma riski çok azaldı. Ulusal Kurtuluş Cephesi de İdlib'in doğusunda bulunan ağır silahlarını çekti. Ancak Ulusal Kurtuluş Cephesi, İdlib'in kuzeydoğusunda ile Tel Rıfat bölgesinde YPG bulunduğu için o bölgeden silahlarını çekmeyecek."