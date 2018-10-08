AA: İdlib'de muhalifler ağır silahların çekilme sürecini tamamlıyor

© Sputnik / Iliya Pitalev Rusya: İdlib'deki silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi

Türkiye ile Rusya arasında Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hatlarında oluşturulacak silahsızlanma hattında süreç tamamlanıyor. İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, muhalifler dün gece boyunca, cephe hattını oluşturan alanda ağır silahları çekme işlemine hız verdi.

GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların yanısıra diğer silahlı muhalif gruplar, Suriye yönetimi ile cephe hattı durumundaki alanlardan havan, top, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarının büyük bir bölümünü çekti. AA'ya bilgi veren muhalif kaynaklar ve süreci koordine eden Türk yetkililer, işlemin gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi mutabakatı kapsamında başlatacağı devriyeler için ağır silahlardan arındırılan bölgeye çeşitli silah ve zırhlı araçlar sevketti.

SOÇİ MUTABAKATI

© REUTERS / Ammar Abdullah/File Photo 'İdlib'den ağır silahların çekilmesine başlandı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemleri 17 Eylül'de Soçi'de görüşmüştü.

Sağlanan mutabakatla birlikte, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulması ve denetimin Türk ve Rus yetkililerce yapılmasını öngörüyordu.

Heyet Tahriri Şam (HTŞ), Suriye ordusu ve diğer grupların cephe hatları boyunca, derinliği coğrafi şartlara göre belirlenecek silahsızlanma bölgesindeki ağır silahlarını çekmesi gerekiyor. Ağır silahlarıyla bölgeyi terk edecek taraflar, kontrol ettikleri alanların sınırlarını kendileri korumaya devam edecek. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.