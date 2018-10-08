Kaşıkçı'nın oğlu: Babamın meselesini siyasallaştırmayın

Evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı günü saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki randevusuna giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın en büyük oğlu Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya televizyonuna konuştu.
EXCLUSIVE: #JamalKhashoggi's son tells Al Arabiya English that the family is cooperating with #Saudi authorities to uncover the circumstances of his father's disappearance:https://t.co/XufwxocJsn— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 7, 2018
"Sorun şu ki bir Suudi vatandaşı kayıp. Durumu açıklığa kavuşturmak için Suudi yetkililerle işbirliği içindeyiz" diyen Salah Kaşıkçı, babasının ortadan kaybolmasını 'kişisel bir mesele, siyasi çerçeveden uzak' olarak niteledi. Ailenin güvenilir bilgiler peşinde olduğunu vurgulayan Salah Kaşıkçı, babasıyla en son Washington'dayken iletişim kurduğunu ve babasının Türkiye'ye gittiğinden haberi olmadığını söyledi.
‘BABAMIN NİŞANLISI OLDUĞUNU SÖYLEYEN HATİCE'Yİ TANIMIYORUM'
Salah Kaşıkçı, ailesinin Suudi Arabistan'ın yürüttüğü resmi soruşturmaya destek verdiğinin de altını çizdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)