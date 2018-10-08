UEFA'dan İsrail Devlet Televizyonu'na yayın kısıtlaması

Yedioth Ahronoth'un haberine göre, UEFA, İsrail Kamu Yayınları Kuruluşu'ndan (KAN) 2022 Dünya Kupası eleme maçları ve Avrupa Şampiyonası'nı Batı Şeria'da yayınlamamasını istedi.

KARARIN ARKASINDA BEINSPORT VAR İDDİASI

KAN'ın Avrupa Yayıncılar Birliği üyesi olduğu ve UEFA ile halen yayın hakları konusunda pazarlık halinde olduğu belirtilen haberde, UEFA'nın bu kararı almasının arkasında Katarlı yayıncılık devi beINsport'un olduğu iddia edildi.

'İSRAL'İN SINIRLARI, SPOR ORGANİZASYONLARINA GÖRE BELİRLENEMEZ'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, "İsrail'ın sınırları, spor organizasyonlarına göre belirlenemez. Samarya ve Yahudiye'nin İsrail devletinin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini içselleştirmelerinin zamanı geldi" dedi. KAN'ın hala UEFA ile pazarlık masasında olduğu fakat, UEFA'nın talebini sürdürmesi halinde, anlaşmanın gerçekleşmesinin mümkün olmadığı aktarıldı.

UEFA'ya yönelik bir yazılı açıklama yapan KAN, "KAN, sadece bütün İsrail vatandaşlarının yayınları izleyebileceği bir kontratın altına imza atacaktır" denildi.