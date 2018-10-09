Suriye'de firari askerlere af

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, hem ülke içinde hem de dışında firari askerler için genel af ilan etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ordudan veya askerlikten kaçanlar için genel af ilan etti. Af hem ülke içinde hem de dışındaki firarileri kapsıyor. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı karara göre teslim olmaları için ülke içindekilere 4, ülke dışındakilerin ise 6 ay süre verildi.

الرئيس #الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بمنح #عفو_عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم #الفرار الداخلي والخارجي والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018.. دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر للفرار الخارجي.. pic.twitter.com/LcbcGWNBsg — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) October 9, 2018

​Öte yandan bu affın, ülke dışındaki Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştırabileceği düşünülüyor çünkü karalistede olduğu için geri dönmek istemeyen Suriyelilerin sayısının fazla olduğu biliniyor.