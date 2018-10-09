Suudi Arabistan, Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğu'na davet etti

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Suudi Arabistan'ın, Türk uzman ve ilgili yetkilileri, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak İstanbul Başkonsolosluğu'na davet ettiği öğrenildi.