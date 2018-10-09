Suriye parlamentosu, Güney Osetya ile imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasını onayladı

Suriye parlamentosunun, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ile imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasını onayladığı ifade edildi.

© Sputnik / Mihail Mokrushin Suriye ve Güney Osetya, diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaşma imzaladı

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre Suriye parlamentosu, 23 Temmuz'da Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Bibilov arasında imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasını onayladı.

Suriye parlamentosundan yayınlanan basın bülteninde, "Parlamento, Suriye ve Güney Osetya arasında imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasının onaylanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti" dendi.

SURİYE, GÜNEY OSETYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMIŞTI

Suriye, mayıs sonunda Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıdığını ve bu ülkelerle diplomatik ilişkiler kurma konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Güney Osetya ve Abhazya, 2008'de Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.