SMDK: Ağır silahların çekilmesi muhaliflerin Türkiye'ye güvendiklerinin kanıtı

SMDK üyesi Ferhan, "ağır silahların çekilmesinin olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak, "Ağır silahların çekilmesi muhaliflerin Türkiye'ye güvendiklerinin kanıtıdır. Askeri muhaliflerin attığı bu adım Türkiye ile yaptıkları ittifakın başarısını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Ağır silahların çekilmesi ve Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirmesinin bölge halkına çeşitli yaralar sağlayacağını belirten Ferhan, "Böylece Esad rejiminin ve destekçilerinin bölgeyi türlü bahanelerle vurmasının önüne geçildi. YPG ve PYD'nin İdlib'e yönelik olası operasyona katılarak Türkiye sınırına yerleşmesinin önüne geçildi." açıklamasında bulundu.

'SOÇİ MUTABAKATI BÖLGE HALKINA GÜVEN VERECEK'

Soçi mutabakatının, bölgeye olumlu etkileri olcağını belirten Ferhan, "Soçi mutabakatının uygulanması bölge halkına güven getirecek. Çocuklar, kadınlar ve yaşlıların rejimin hava ve kara saldırılarında ölmelerinin önüne geçildi" dedi.

Mutabakatla birlikte sivillere sunulacak hizmetlerin artacağına inandıklarını ifade eden SMDK üyesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra bölgenin hızla kalkınacağına ve sivil halkın güven içinde meşru haklarını savunabileceğini kaydetti.

'SİYASI AÇIDAN DA MUHALİFLER İÇİN ÖNEMLİ İMKANLAR YARATACAK'

Soçi mutabakatının uygulanmasının muhalifler için hem askeri hem de siyasi açıdan önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Ferhan, "Soçi mutabakatı siyasi çözüm için de önemli bir adım. Rejimin, Cenevre görüşmelerinin önüne engel koyduğu buzları kıracak. Muhaliflerin uluslararası toplumla daha sık çalışmasını olanak sağlanacak ve rejimin Birleşmiş Milletler'in 2118 ve 2254 sayılı kararları çerçevesindeki görüşmelere uymasını sağlayacaktır" yorumunda bulundu.