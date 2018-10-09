Lübnan Başbakanı Hariri: Yeni hükümet 10 güne kadar kurulacak

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 10 güne kadar yeni hükümetin kurulacağını belirtirken, başarısız olması halinde ise bu görevi tekrardan kabul etmeyeceğini açıkladı.

© AFP 2018 / JOSEPH EID Lübnan Başbakanı Hariri, yeni hükümet için zaman verdi

Başbakan Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, başkent Beyrut'ta partisinin grup toplantısında, 10 güne kadar yeni hükümetin kurulacağını belirtti.

Ülkenin ve ekonomik durumun hükümeti kurma sürecini hızlandırmayı kaçınılmaz hale getirdiğinin altını çizen Hariri, kabineyi ulusal uzlaşı hükümetini kurma doğrultusunda yürüttüğünü kaydetti.

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Hariri, Hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde bu görevi tekrar kabul etmeyeceğini belirtti.

Hariri, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümetin "bir hafta 10 gün içinde" kurulacağından emin olduğunu söylemişti.

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Lübnan ekonomisinin alarm verdiği uyarısında bulunan Hariri, kabinenin oluşturulabilmesi için bazı bakanlıklardan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmiş, bütün siyasi partilerden de bu yönde fedakarlıkta bulunmalarını istemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hala hükümet kurulamadı.