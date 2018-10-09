Lübnan Başbakanı Hariri: Yeni hükümet 10 güne kadar kurulacak

Ülkenin ve ekonomik durumun hükümeti kurma sürecini hızlandırmayı kaçınılmaz hale getirdiğinin altını çizen Hariri, kabineyi ulusal uzlaşı hükümetini kurma doğrultusunda yürüttüğünü kaydetti.
HARİRİ BAŞARISIZ OLDUĞU TAKDİRDE, HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ TEKRARDAN KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI
Hariri, Hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde bu görevi tekrar kabul etmeyeceğini belirtti.
Hariri, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümetin "bir hafta 10 gün içinde" kurulacağından emin olduğunu söylemişti.
Lübnan ekonomisinin alarm verdiği uyarısında bulunan Hariri, kabinenin oluşturulabilmesi için bazı bakanlıklardan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmiş, bütün siyasi partilerden de bu yönde fedakarlıkta bulunmalarını istemişti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hala hükümet kurulamadı.
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