Çavuşoğlu, Bağdat ve Erbil'e gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edileceği, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında Erbil'de de üst düzey temaslarda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bu bağlamda Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülmektedir" ifadesi yer aldı.