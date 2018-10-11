Suriye’deki Rus askerlerin fotoğrafları, İngiliz generalini 'rahatsız' etti

© AFP 2018 / AMER ALMOHIBANY İngiltere, Suriye'den Beyaz Miğferler’in tahliyesine başladı

Batı ülkelerinin enformasyon alanında Moskova ile mücadele etmesi ve bu mücadeleyi "çok seviyeli savaşın unsuru" haline getirmesi gerektiğini dile getiren Gedney, "Aslında Ruslar bunu çok iyi beceriyor. Bizden daha iyiler. Koalisyonun etkinliklerini gözden düşürmeyi amaçlayan çok akıllı ve dikkatli bir şekilde hazırlanmış bir kampanyaya tanık olduk. Birçok ülkelerimizin başkentlerinde insanların, bizi yendiklerinin farkında bile olmadığına iddiaya girerim" dedi.

Dezenformasyona örnek olarak Suriye'de insani yardım malzemelerini dağıtan Rus askerler fotoğraflarını gösteren İngiliz general, bu resimlerin ‘mizansen' olduğunu iddia etti, ama sözlerini doğrulayacak delil sunmadı.