Irak'ta bakanlık için başvuranların sayısı 36 bine ulaştı

Irak'ta yeni hükümette bakan olmak için 36 bin kişi başvuru yaptı. Başvuru yapanların 9 bin 317'si bakanlık için gerekli şartları taşıyor.

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yeni hükümette bakan olarak görev almak için internet üzerinden başvuru yapanların sayısının 36 bine ulaştığı, bunlardan 9 bin 317'sinin bakanlık için gerekli şartları sağladığı belirtildi.

Başvuru yapanların yüzde 97'sinin herhangi bir partiye üye olmadığı ifade edilen açıklamada, başvuruların yüzde 15'ini kadın adayların oluşturduğu, yüzde 23'ünün yüksek tahsilli olduğu kaydedildi.

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, pazartesi günü bakanlık görevi için internetten adaylık yolunun açık olduğunu duyurmuştu. Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Anayasada yer alan ilgili tüm şartların kendisinde mevcut olduğunu düşünen kadın, erkek, tüm vatandaşlar için bakanlık gibi üst düzey pozisyonlara adaylık kapısının açıldığı" ifade edilmişti.

Meclisin seçtiği Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, seçildiği tarih olan 2 Ekim'de, hükümeti kurma görevini Adil Abdulmehdi'ye vermişti. Abdulmehdi’nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Başvuru süresi bugün akşam saatlerinde dolacak.