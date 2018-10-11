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17:17 11 Ekim 2018
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    An Nahar gazetesi-Boş sayı

    Siyasi krizi protesto eden Lübnan gazetesi An Nahar boş sayfalarla çıktı

    © AFP 2018 / Hussein Malla
    Ortadoğu
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    Lübnan'ın en eski gazetesi An Nahar ülkedeki siyasi krizi ve ekonomik sorunları protesto etmek amacıyla bugünkü sayısını tamamen boş sayfalarla bastı.

    Lübnan Başbakanı Saad Hariri
    © REUTERS / Mohamed Azakir
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    1933'te kurulan ve Lübnan'ın en eski gazetesi olan An Nahar'ın bugünkü sayısı ülkede şaşkınlık yarattı.

    Lübnanlılar gazete almak için büfelere gittiklerinde gazetenin birinci sayfasının yanı sıra diğer sayfalarının da tamamen boş olarak basıldığını fark etti. 

    Gazete sabah bir açıklama yapmadığı için Lübnanlılar proestonun nedenini ilk başta anlayamadı. 

    An Nahar gazetesinin 11 Ekim tarihli 'boş' sayısı
    © REUTERS / /Mohamed Azakir
    An Nahar gazetesinin 11 Ekim tarihli 'boş' sayısı

    'SİZİN MAZERETLERİNİZİ VE YİNELENEN BOŞ SÖZLERİNİZİ YAZMAKTAN YORULDUK'

    Gazetenin Genel Yayın Müdürü Nayla el Tueni Beyrut'ta yaptığı basın toplantısında protestonun nedenini açıkladı.

    El Tueni "İnsanlar yoruldu. En Nahar da sizin mazeretlerinizi ve yinelenen boş sözlerinizi yazmaktan yoruldu" dedi.

    Lübnan'da 5 aydır süren uğraşlara rağmen Başbakan Saad Hariri yeni hükümeti kuramadı. Bu durumun da ülkeye yapılması beklenen 11 milyar dolarlık yardım paketini riske attığı belirtiliyor.

    Ülkede yeni kabinenin oluşturulması konusunda da El Tueni "(Kabineyi) Görmek için ne kadar uzun süre daha bekleyeceğimizi Tanrı bilir" ifadelerini kullandı.

    Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar
    © AFP 2018 / MAHMOUD ZAYYAT
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    Yeni kurulacak hükümet nisanda ülkeye verilmesi kararlaştırılan ve  altyapıyı kalkındırması planlanan yardım paketi anlaşmasına imza atacak. Ancak ülkedeki siyasi partiler arasında kabine oluşturma konusundaki tartışmalar sürüyor. 

    "Durum artık katlanılamaz bir hal aldı" diyen El Tueni süregiden siyasi krizde taraf tutmadıklarını da söyledi.

    El Tueni boş sayının amacını da 'bir basın kuruluşunun  ülkenin içinde olduğu korkunç durum konusundaki derin ahlak duygusunu ifade etmesi' olarak tanımladı.

    Ülkedeki ekonomik büyüme bir dizi siyasi krizin ardından Suriye'deki savaşın etkileri ile de birleşince hızlı şekilde düşmüştü. Son yıllarda ülkedeki önemli gazeteler ekonomik sebeplerle kapanmıştı.  An Nahar'ın da mali sıkıntı çektiği belirtildi.

    Ülkede gündelik olarak elektirik kesintileri sürerken son günlerde Lübnanlılar evlerdeki musluklardan pis su aktığı şikayetlerinde bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Yardım paketi, Ekonomik sorunlar, Siyasi kriz, Protesto, Gazete, An Nahar, Nayla el Tueni, Saad Hariri, Lübnan
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