YPG'den Bitcoin hamlesi: Suriye'nin parasına bağımlı olmak istemiyoruz

Suriye'de YPG'nin kontrolünde bulunan bölgelerde, ‘ekonomik yaptırımların üstesinden gelmenin bir yolu olarak' kripto paranın kullanılmasının planlandığı öğrenildi.

CoinDesk'e açıklamalarda bulunan, ‘Rojava teknolojik gelişim programı' başkanı Erselan Serdem, Suriye'nin kuzeyinde kripto para ile ilgili yeni teknolojik gelişmelerin uygulanmasının planlandığını söyledi.

'ÖCALAN'IN VİZYONUNA ULAŞMAK İÇİN'

Serdem, blockchain teknolojisinin Abdullah Öcalan'ın ‘demokratik konfederalizm' vizyonuna ulaşmak konusunda kritik bir rol oynadığını söyledi. Serdem, "Daha az su harcamak için, dünyayla eşit bir ilişki kurmak için, blockchain gibi ağlar yaratmak için teknolojiye ihtiyaç var. Biz, blockchain teknolojisini insanların kullanacağı pratik bir ağ olarak görüyoruz" dedi.

'SURİYE'NİN PARASINA BAĞIMLI OLMAK İSTEMİYORUZ'

Serdem, kripto para hamlesiyle ilgili olarak ise "Suriye hükümetinin parasına bağımlı olmak istemiyoruz. Kendimize ait kripto parayla ticaret yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Serdem, "Yeni sistemin geleceğiyle ilgili olarak, insanların kaynakları nasıl yöneteceğine ilişkin derinlemesine düşünmemiz gerekir. Biz, sistemimize ‘merkezileşmemiş toplum sistemi' diyoruz" dedi.

'ANARŞİST İLKELERE DAYALI YENİ BİR TOPLUM'

Projenin uygulanmasına önderlik eden bir diğer isim olan Amir Taaki ise bir bitcoin geliştiricisi. Daha önce Kuzey Suriye'de YPG ile saflarında bulunan Taaki aynı zamanda Barcelona'da da Avrupa merkezli bir teknoloji akademisi kurma sürecinde.

CoinDesk'e yaptığı açıklamada Taaki "Rojava, anarşist ilkelere dayalı olarak yeni bir toplumun kurulmasını amaçlayan devrimci bir proje. Bu da hukuk, savunma, toplum ve kültür demek" ifadelerini kullandı.

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Kuzey Suriye'de iki yıl boyunca YPG saflarında yer aldığı öğrenilen Taaki, yerel halkın ticareti güvence altına almak için büyük miktarlarda paraya bağımlı olduğunu belirerek, komşu ülkeler tarafından uygulanan ekonomik yaptırımların bölge dışına para çıkarmanın da yüksek ücretlere mal olduğunu vurguladı.

Taaki, İstanbul üzerinden yurtdışına para göndermenin yüzde 10 kayba neden olduğunu ifade ederek "Kriptografi ile bu oranı yalnızca İstanbul değil, bütün dünya için yüzde 2'ye indireceğimize insanıyoruz" dedi.

Taaki ayrıca, bölgede herkesin cep telefonu olmadığını da hatırlatarak, kağıt para üzerine de önemli araştırmalar yaptıklarını açıkladı.

'SOSYAL ALANLARDA DA KULLANILABİLİR'

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Öte yandan, kriptografinin yalnızca kripto para alanında değil, dijital yönetişim, ‘akıllı kontrat' gibi bölgenin ‘demokratik ideallerine ulaşma konusunda' bazı diğer alanlarda da kullanılabileceği vurgulandı.

Söz konusu teknolojinin, insanların kurumlar üzerinde yetki vermelerine, ilişkileri resmileştirmek için akıllı sözleşmeler oluşturmasına ve operasyonları şeffaf bir şekilde denetlemelerine izin verebileceği iddia edildi.