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18:58 11 Ekim 2018
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    Kahire'de 2016'da Kıpti Katedrali'ne yapılan bombalı saldırı

    Mısır'da Hristiyanlara saldıran 17 kişiye idam cezası verildi

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    Ortadoğu
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    Mısır'da askeri mahkeme ülkede yaşayan Hristiyanlara yönelik saldırılara karışan 17 kişiye idam cezası verdi.

    İskenderiye
    © REUTERS / Fawzy Abdel Hamied
    İskenderiye'de kilise önünde intihar saldırısı: 11 ölü, 40 yaralı
    Mısırlı insan hakları avukatı Halid el Masri, İskenderiye kentindeki askeri mahkemenin Hristiyanlara yönelik saldırılara karışan 17 kişiye idam cezası verdiğini açıkaldı.

    Avukat aynı mahkemenin 19 kişiye müebbet, 10 kişiye de terörizmle bağlantılı suçlardan 10  ila 15 yıl arasında hapis cezaları verildiğini belirtti.

    El Masri'nin aktardığına göre  askeri mahkemede savcılar sanıklara  IŞİD örgütüne üye olmak, Hristiyanların kiliselerine ve güvenlik güçlerine saldırı planı yapmak suçlamaları yöneltti..

    Sanıkların bir kısmının Aralık 2016'da başkent Kahire'de Kıpti Hristiyanlar'a ait olan St. Mark Katedrali'nin yanındaki şapele yönelik olan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıdaki rolleri nedeniyle, bir kısmının Nisan 2017'de İskenderiye ve Tanta'daki kiliselere yapılan ve 45 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırılardaki rolleri nedeniyle, bir kısmının da 2017'de bir kontrol noktasında 8 polisin öldürüldüğü saldırıyla ilgili rolleri nedeniyle ceza aldığı açıklandı.

    Mısır'ın başkenti Kahire
    © REUTERS / Emir Abdullah Dalş
    Mısır'da OHAL 3. kez uzatıldı
    Kiliseler ve katedrale yönelik saldırıları IŞİD üstlenmişti.

    İskenderiye'deki kiliselere yönelik bombalı saldırı her yıl Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce kutlanan Çiçek Bayramı'nda (Palmiye Pazarı da deniyor) düzenlenmiş ve saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi hala yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını hayata geçirmişti.

    Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu da belirtildi. Mısır nüfusunun yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. 

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    Etiketler:
    Kıptiler, OHAL, İdam cezası, Askeri mahkemeler, IŞİD, Abdülfettah el Sisi, Halid el Masri, Kahire, Tanta, İskenderiye, Mısır
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