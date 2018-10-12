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11:55 12 Ekim 2018
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    Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi Prens Muhammed bin Nevaf bin Abdülaziz

    Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi: Vatandaşımız Kaşıkçı hakkında endişeliyiz

    © AP Photo / Sang Tan
    Ortadoğu
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    BBC'ye konuşan Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi Prens Muhammed bin Nevaf bin Abdülaziz, İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na 10 gün önce girdikte sonra kaybedilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ilginç bir açıklama yaptı. Suudi diplomat "Vatandaşımız Kaşıkçı hakkında endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

    Washington Post
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    Washington Post: Türkiye, ABD'ye Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı olduğunu söyledi
    Suudi Arabistan'dan 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan ve akıbeti belirsizliğini koruyan Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında ilginç bir açıklama geldi. 

    BBC'ye konuşan Suudi Arabistan'ın Londra  Büyükelçisi Prens Muhammed bin Nevaf bin Abdülaziz, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında daha fazla yorum yapmadan önce soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtti.

    Suudi diplomat "Vatandaşımız Kaşıkçı hakkında endişeliyiz" ifadelerini kullandı ancak endişlerinin nedeni  konusunda daha fazla yorum yapmadı.

    Muhabirin Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda ne zaman bir yanıt alınacağı yönündeki sorusuna ise " Umut ederiz ki yakında" yanıtını verdi.

    Büyükelçinin açıklaması dün İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair iddiaların doğrulanması halinde 'Suudi Arabistan'ın ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını' söylemesi,nin ardından geldi.

    Jeremy Hunt
    © AP Photo / Matt Dunham
    İngiltere'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı tehdidi: Ciddi sonuçları olur
    Washington Post gazetesi için yazı yazan Kaşıkçı, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın politikalarını eleştiriyordu. 

    ABD, Suudi ve Türk medyasında Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda çok sayıda iddia ortaya atıldı. ABD medyasındaki iddialara göre Türk istihbaratı gazetecinin konsolosluk içinde öldürüldüğü bilgisini ABD'ye iletti.  Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Türk hükümetinin ABD'li yetkililere, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydının ellerinde bulunduğu bilgisini ilettiği ileri sürülmüştü.

    Ancak Riyad yönetimi söz konusu suçlamaları reddediyor. Suudi Arabistan daha önce  Kaşıkçı'nın binaya girdikten kısa süre sonra çıktığını iddia etmişti. 

    Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede ise  Kaşıkçı'nın gittiğ konsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

    Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Prens Muhammed bin Nevaf bin Abdülaziz ise  Kaşıkçı'nın binadan ayrıldığı yönünde Riyad'dan gelen önceki iddia konusunda yorum yapmadı. 

    VIRGIN GROUP VE UBER'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A KAŞIKÇI TEPKİSİ

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Kaşıkçı vakası yüzünden Suudi yatırımlarını engelleyecek değiliz
    Öte yandan uluslararası yatırım şirketi Virgin Group, Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan'la yapılması planlanan 1 milyar dolarlık yatırım projesini askıya aldığını duyurdu.

    Uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber de Riyad'da yapılacak bir konferansa katılmayacağını açıkladı.

    CNN'de yer alan habere göre, Virgin Group'un kurucusu İngiliz iş adamı Richard Branson, yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iddialar doğru çıkarsa Batılı ülkelerin Suudi Arabistan yönetimiyle iş yapma tutumunu tamamıyla değiştireceğini belirtti.

    Suudi yetkililerden Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili bilgi istediklerini ifade eden Branson, Suudi Arabistan'la yapmayı planladığı projeyi askıya aldıklarını kaydetti.

    Suudi Arabistan Krallığı, geçen yıl Virgin Galactic ve Virgin Orbit'e 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

    Vrigin Group'un kurucusu İngiliz iş adamı Sir Richard Branson
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    Vrigin Group'un kurucusu İngiliz iş adamı Sir Richard Branson

    Uber'in üst yöneticisi Dara Khosrowshahi ise 23-25 Ekim'de Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın himayesinde düzenlenecek Gelecekteki Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative-FII) adlı konferansa katılmayacağını açıkladı.

    Khosrowshahi, Kaşıkçı olayı ile ilgili gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, konuşma yapmasının da planlandığı FII konferansına katılmama kararı aldığını kaydetti.

    Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT) ardından Huffington Post ve Los Angeles Times da 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini duyurmuştu.

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    Etiketler:
    Virgin Group, Uber, Muhammed bin Nevaf bin Abdülaziz, Cemal Kaşıkçı, Richard Branson, Suudi Arabistan, İngiltere, Türkiye
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