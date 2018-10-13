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04:58 13 Ekim 2018
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    Gazze-İsrail sınırı- Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü

    İsrail askerleri, 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne ateş açtı: 7 ölü, 154 yaralı

    © REUTERS / Mohammed Salem
    Ortadoğu
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    İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 154 kişi yaralandı.

    İsrail F-15 savaş uçağı
    © REUTERS / Amir Cohen
    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 'Balon taşıyan gençlerin bulunduğu bölge bombalandı'
    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde açtığı ateş sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

    Gösterilerde yaralanan 21 yaşındaki Muhammed İsam Abbas'ın da kurtarılamadığını ifade eden Kudra, hayatını kaybeden diğer kişilerin isimlerinin Ahmed İbrahim et-Tavil (27), Muhammed Abdulhafız İsmail (29), Ahmed Ahmed Ebu Naim (17), Abdullah Berhem ed-Dağme (25), Tamir İyad Ebu Armane (22) ve Afifi Mahmud Ata Afifi (18) olduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.

    Gazze sınırındaki çeşitli bölgelerde 5'i ağır 154 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Kudra, yaralananlardan 50'sinin çocuk, 10'unun kadın olduğuna işaret etti.

    LİBERMAN'DAN GAZZE'YE YAKIT TEDARİKİNİ DURDURMA KARARI

    İsrailli aktivistlerden Gazze’ye destek gösterisi
    © AA / Mostafa Alkharouf
    İsrailli aktivistlerden Gazze’ye destek gösterisi
    İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze Şeridi'ne yakıt tedarikini durdurma talimatı verdi. İsrail Yayın Kamu Kuruluşu'nun (KAN) da aralarında bulunduğu İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze sınırında yaşanan şiddet olaylarının ardından Liberman yakıt tedarikini durdurma kararı aldı.

    Liberman, Gazze sınırında bu olaylar devam ederken İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. İsrail gazetesi Haaretz geçen hafta, Katar ile 'elektrik santrali için yakıt alımını finanse etmeyi' öngören bir anlaşma imzalandığını yazmıştı.

    30 MART'TAN BU YANA 200'DEN FAZLA ÖLÜ

    Gazze-İsrail sınırı- Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü
    © REUTERS / Mohammed Salem
    Gazze'deki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 4 aylık bilançosu: 152 ölü
    Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise 'sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını' talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında yaşamını yitirdi.

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    Etiketler:
    Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü, Filistin Sağlık Bakanlığı, Eşref el Kadra, Avigdor Liberman, Gazze, Filistin, İsrail
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